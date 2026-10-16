En la región de Vitebsk, en la República de Bielorrusia, se inauguró un solemne complejo conmemorativo dedicado a los soldados uzbekos que murieron heroicamente durante la liberación de la región de Vitebsk de los invasores nazi-fascistas en la Segunda Guerra Mundial.

El memorial histórico fue erigido en el distrito de Vitebsk, en el pueblo de Chapuri. La ceremonia de inauguración, celebrada el 15 de octubre, contó con la presencia de representantes oficiales de ambos países, la población local y una guardia de honor.

De los 18 000 soldados, 729 eran de Uzbekistán

El lugar donde se instaló el memorial se considera uno de los cementerios militares más grandes y sagrados de la historia de la guerra:

Una inmensa fosa común: En este lugar, casi 18 000 soldados soviéticos descansan para siempre, de los cuales 729 movilizados desde Uzbekistánson héroes que dieron su vida ;

Cifra total en Vitebsk: El presidente del comité ejecutivo del distrito de Vitebsk, Serguéi Yegórov, señaló que esta zona es uno de los mayores lugares de enterramiento militar en Bielorrusia; en total, en suelo de Vitebsk, más de 1 300 soldados uzbekos están enterrados;

Operación «Bagration»: Durante los años de guerra, el pueblo de Chapuri se convirtió en un campo de batalla decisivo para romper la defensa alemana y fue un punto clave de la famosa operación estratégica «Bagration».

Ceremonia de inauguración oficial e invitados de alto nivel

La delegación de ambos países participó en el evento organizado con motivo de la inauguración de la piedra conmemorativa:

Por parte de Bielorrusia: El jefe del comité ejecutivo de la región de Vitebsk, Aleksandr Rogózhnik, y funcionarios regionales;

Por parte de Uzbekistán: El embajador extraordinario y plenipotenciario de Uzbekistán en Bielorrusia, Nuriddin Mamadzhánov, y el gobernador de la región de Andiján, Shuhratbek Abdurahmónov, estuvieron presentes;

Aspecto del memorial: En una placa de bronce fijada sobre una enorme piedra natural, el valor de los hijos de Uzbekistán que sacrificaron su vida por la libertad quedó grabado para siempre en uzbeko y ruso.

Este complejo conmemorativo no es solo un tributo a la justicia histórica y a la memoria, sino también un paso simbólico importante para fortalecer la amistad y los lazos históricos comunes entre los pueblos de Uzbekistán y Bielorrusia.