¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?

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¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?

A muchas personas les sucede esto: justo cuando están empezando a conciliar el sueño, su cuerpo da un salto repentino y se despiertan sobresaltadas. A veces, incluso se tiene la sensación de estar cayendo desde una gran altura. Entonces, ¿por qué ocurre esto?

En realidad, este fenómeno tiene un nombre científico: sacudidas hípnicas. Se producen como resultado de una contracción muscular involuntaria y repentina en el momento en que la persona se queda dormida.

Al inicio del sueño, el organismo se relaja gradualmente, la respiración y el ritmo cardíaco se ralentizan ligeramente. Es precisamente durante este proceso cuando, a veces, los músculos se contraen inesperadamente, provocando que la persona se despierte de golpe.

Lo curioso es que, en ese momento, uno puede sentir como si tropezara en una escalera o cayera desde un lugar alto. Este estado a veces va acompañado de sueños o diversas alucinaciones.

Los científicos aún no han determinado completamente la causa exacta de las sacudidas hípnicas. Sin embargo, ciertos factores pueden aumentar la probabilidad de que ocurran, tales como:

  • fatiga excesiva;

  • ansiedad y estrés;

  • falta de sueño;

  • consumo excesivo de bebidas con cafeína.

¿Es peligroso?

Por lo general, las sacudidas hípnicas no se consideran peligrosas y se consideran uno de los fenómenos naturales más comunes. Por lo tanto, no hay motivo para preocuparse si ocurren de vez en cuando.

Sin embargo, si las sacudidas se repiten con frecuencia, afectan gravemente la calidad del sueño o van acompañadas de otros síntomas inusuales, se recomienda consultar a un médico.

Sacudidas hípnicasTrastornos del sueñoHigiene del sueñoNeurologíaSalud
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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