En Shymkent, una madre de siete hijos da a luz a trillizos

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En Shymkent, una madre de siete hijos da a luz a trillizos

En Kazajistán, en la ciudad de Shymkent, una mujer de 36 años dio a luz a trillizos: dos niñas y un niño. Curiosamente, ya había tenido gemelos en dos ocasiones anteriores.

Los recién nacidos fueron llamados Alsiya, Safiya y Aymuhammed. Debido a su bajo peso al nacer, estuvieron bajo supervisión médica. Actualmente, el estado de los bebés ha mejorado y están ganando fuerza. Sus hermanos y hermanas también acudieron a la maternidad para recogerlos.

La mujer había dado a luz anteriormente a gemelos dos veces y a hijos únicos tres veces. De esta manera, con los trillizos, el número de hijos en la familia llegó a diez. La madre de familia numerosa también recibió la medalla «Altyn Alka».

«Para ser sincera, no esperaba tener trillizos. Cuando lo vi y escuché en la ecografía, me quedé sorprendida. Al mismo tiempo, me sentí feliz y lloré.

Doy gracias a Dios por tener la dicha de ser padres de diez hijos. Los tres tienen personalidades y apariencias diferentes. No es difícil distinguirlos», dice la madre de familia numerosa, Azhar Toshkarayeva.

ShymkentAzhar ToshkarayevaAltyn AlkaTrillizosKazajistán
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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