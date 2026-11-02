Una mujer en Corea del Sur sorprende a todos al celebrar una fiesta por su divorcio

En Corea del Sur, Cho Sin-yon, una mujer de 37 años, no vio el día de su divorcio oficial como una fecha cualquiera, sino como el inicio de una nueva etapa en su vida. Incluso organizó una ceremonia festiva similar a una boda para conmemorar el evento.

La mujer eligió un vestido de fiesta blanco e invitó a sus seres queridos y amigas. Se decoraron las mesas y se preparó un pastel de celebración. El pastel se cortó ante los invitados y la fiesta transcurrió en un ambiente alegre.

Sin embargo, el momento más emotivo de la ceremonia fue el discurso de Cho Sin-yon ante sus invitados. No pudo contener las lágrimas mientras hablaba.

El video de esta inusual celebración se volvió viral en las redes sociales, provocando intensos debates entre los usuarios.

Algunos apoyaron la decisión de la mujer, considerándolo un símbolo de empezar una nueva vida tras un periodo difícil y una muestra de amor propio. Otros, en cambio, expresaron su desacuerdo ante la idea de celebrar un divorcio como si fuera una boda.

De este modo, la singular ceremonia de Cho Sin-yon generó opiniones divididas en Internet. Mientras algunos lo ven como un símbolo de libertad y nuevas oportunidades, otros consideran que tal celebración es excesiva.