Se han dado a conocer los precios actuales de los smartphones de la serie iPhone 17. La siguiente lista detalla los precios de los dispositivos tipo eSIM + eSIM y SIM + eSIM. Ambas categorías de smartphones cuentan con dos IMEI registrados.

eSIM + eSIM (2 IMEI registrados)

iPhone 17:

• 256 GB — 949 dólares

iPhone 17 Air:

• 256 GB Blue — 959 dólares

• 256 GB Black — 959 dólares

• 256 GB Gold — 959 dólares

• 256 GB White — 959 dólares