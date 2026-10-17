92 serpientes y lagartos encontrados en la maleta de un mexicano en un aeropuerto de Alemania

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92 serpientes y lagartos encontrados en la maleta de un mexicano en un aeropuerto de Alemania

En Alemania, se detectó un incidente inusual en el aeropuerto de Colonia-Bonn. Durante la inspección de la maleta de un ciudadano mexicano de 45 años, los agentes de aduanas encontraron un total de 92 reptiles, entre ellos 37 serpientes y 55 lagartos.

Según los informes, el hombre fue detenido después de despertar las sospechas de los agentes de aduanas. Tras confirmarse que estaba bajo los efectos de la cocaína, su equipaje fue registrado minuciosamente.

Durante la inspección, se descubrió que los animales estaban escondidos en envases de champú y crema, otros recipientes de plástico y calcetines. Se informa que entre los reptiles hallados había serpientes de cascabel e iguanas.

Este suceso ha vuelto a poner de relieve el tráfico ilegal de animales en los aeropuertos y la seguridad de la fauna silvestre. No se ha proporcionado información adicional sobre el destino de los animales ni sobre las medidas tomadas respecto al caso.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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