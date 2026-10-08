Uno de los proyectos de tecnología verde más grandes e influyentes de Europa, el alemán Ecosia ha decidido prescindir de los servicios de la principal startup francesa de inteligencia artificial, Mistral . Así lo informa con preocupación el medio Politico , cercano a los círculos políticos occidentales.

Utilizado ampliamente por agencias gubernamentales europeas, incluido el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania y el National Health Service (NHS) del Reino Unido, Ecosia planea ahora implementar modelos de IA de código abierto (open-source), incluidos los desarrollados en China.

«Un año de retraso»: ¿por qué Ecosia está decepcionado con el buque insignia francés?

El fundador y director de Ecosia, Christian Kroll, admitió abiertamente que la calidad de la IA francesa no cumplió con las expectativas:

No competitivo: Según la evaluación de la empresa, los modelos del laboratorio de IA francés tienen al menos un año de retraso respecto a sus competidores globales en el mercado;

Problemas técnicos: En mayo de este año, Ecosia firmó un contrato con Mistral para reemplazar al gigante estadounidense OpenAI, como un producto europeo independiente. Sin embargo, poco después se observaron sobrecargas constantes en los servidores e interrupciones técnicas;

«Resultamos ser un cliente demasiado grande para ellos»: Christian Kroll destacó que la infraestructura francesa no pudo soportar el flujo de solicitudes a gran escala.

Serias dudas sobre ecología y soberanía

La empresa alemana, cuya imagen de marca se basa en la ecología total y la independencia, también mencionó otros factores relacionados con Mistral:

El factor de la energía nuclear: Debido a la alta proporción de energía nuclear en el sistema energético francés, Ecosia expresó dudas sobre si los centros de datos de su socio francés cumplen con los estándares verdes;

Soberanía ficticia: Según la dirección de Ecosia, la dependencia de la startup Mistral del dinero de inversores internacionales (especialmente de EE. UU.) la priva de una verdadera soberanía tecnológica europea.

Preocupación de los medios occidentales y la elección de modelos chinos

El giro de Ecosia hacia los modelos abiertos chinos provocó una reacción contundente en los medios occidentales:

Retórica de «amenaza a la seguridad nacional»: Politico y otros medios escriben que los modelos de IA respaldados por Pekín están sujetos a una estricta censura política y tienen riesgo de propagar desinformación;

Elección pragmática: Sin embargo, para los desarrolladores alemanes, la apertura, la velocidad de trabajo y la eficacia real de los modelos superan las restricciones políticas.

El hecho de que esta infraestructura, crucial para el sector público europeo, cambie su rumbo hacia las tecnologías de IA chinas demuestra que los programas de la Unión Europea para crear sus propias tecnologías digitales independientes están en una crisis profunda.