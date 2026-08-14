En Tokio, hallan 200 lagartos en la maleta de un hombre

En el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, los agentes de aduanas se llevaron una sorpresa. Al revisar la maleta de un mexicano de 23 años, encontraron cerca de 200 lagartos vivos escondidos entre la ropa.

Se descubrió que Daniel Isaak Velasko Baltazar intentaba introducir reptiles desde Corea del Suren Japón sin los documentos necesarios. La policía de Tokio informó de que el hombre había admitido haber introducido los animales en el país sin autorización.

Cuando los agentes de aduanas abrieron la maleta, descubrieron que los lagartos estaban colocados dentro de 22 pares de calcetines. Algunos animales estaban escondidos entre camisetas. Lamentablemente, uno de ellos fue encontrado muerto.

Durante la investigación se determinó que nueve de los animales eran lagartos caimán mexicanos. Esta rara especie solo habita en los bosques montañosos de México y figura en la lista de animales en peligro de extinción. Por ello, se necesita un permiso especial para transportarlos a través de una frontera internacional.

El sospechoso dijo a los investigadores que había comprado los lagartos a un precio muy bajo en México. Según declaró, pagó entre 560 y 750 yenes por cada animal. Sin embargo, en Japón su precio es mucho más alto: un solo lagarto puede venderse por hasta unos 100.000 yenes.

La policía descubrió el caso gracias a un aviso recibido previamente. A finales de julio, las autoridades habían sido informadas de que un ciudadano mexicano pretendía introducir ilegalmente animales raros en Japón para una exposición-venta de anfibios y reptiles.