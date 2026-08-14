En Tokio, hallan 200 lagartos en la maleta de un hombre

·5·Mundo
En Tokio, hallan 200 lagartos en la maleta de un hombre

En el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, los agentes de aduanas se llevaron una sorpresa. Al revisar la maleta de un mexicano de 23 años, encontraron cerca de 200 lagartos vivos escondidos entre la ropa.

Se descubrió que Daniel Isaak Velasko Baltazar intentaba introducir reptiles desde Corea del Suren Japón sin los documentos necesarios. La policía de Tokio informó de que el hombre había admitido haber introducido los animales en el país sin autorización.

Cuando los agentes de aduanas abrieron la maleta, descubrieron que los lagartos estaban colocados dentro de 22 pares de calcetines. Algunos animales estaban escondidos entre camisetas. Lamentablemente, uno de ellos fue encontrado muerto.

Durante la investigación se determinó que nueve de los animales eran lagartos caimán mexicanos. Esta rara especie solo habita en los bosques montañosos de México y figura en la lista de animales en peligro de extinción. Por ello, se necesita un permiso especial para transportarlos a través de una frontera internacional.

El sospechoso dijo a los investigadores que había comprado los lagartos a un precio muy bajo en México. Según declaró, pagó entre 560 y 750 yenes por cada animal. Sin embargo, en Japón su precio es mucho más alto: un solo lagarto puede venderse por hasta unos 100.000 yenes.

La policía descubrió el caso gracias a un aviso recibido previamente. A finales de julio, las autoridades habían sido informadas de que un ciudadano mexicano pretendía introducir ilegalmente animales raros en Japón para una exposición-venta de anfibios y reptiles.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Provocación en directo: Kazajistán expulsa del país a un streamer rusoProvocación en directo: Kazajistán expulsa del país a un streamer rusoHoy, 12:04Trump vuelve a tener sueño: unas imágenes en la Casa Blanca se vuelven virales en InternetTrump vuelve a tener sueño: unas imágenes en la Casa Blanca se vuelven virales en InternetHoy, 11:56Ahora también se registrarán gatos y perros: Kazajistán empieza a emitir pasaportes digitales para gatosAhora también se registrarán gatos y perros: Kazajistán empieza a emitir pasaportes digitales para gatosHoy, 11:5135 puñaladas: condenado el criminal que conmocionó a Kazajistán35 puñaladas: condenado el criminal que conmocionó a KazajistánHoy, 09:08El multimillonario que crió deliberadamente a su hijo en la pobreza: ¡la razón es sorprendente!El multimillonario que crió deliberadamente a su hijo en la pobreza: ¡la razón es sorprendente!Hoy, 06:21A los 8 años medía 1,98 m: ¡Karan Singh acapara la atención con una estatura cercana a los 2,5 m!A los 8 años medía 1,98 m: ¡Karan Singh acapara la atención con una estatura cercana a los 2,5 m!Hoy, 06:17
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones