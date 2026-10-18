La costumbre de beber orina de vaca en la India: ¿creencia religiosa o beneficio para la salud?

En la India, el consumo de orina de vaca por parte de algunas personas despierta curiosidad. Esta práctica, llamada «Gaumutra», está vinculada a ciertas creencias religiosas hindúes y a visiones de la medicina tradicional.

En el hinduismo, la vaca es valorada como un animal sagrado, símbolo de prosperidad y vida. Por ello, la leche, el estiércol y la orina de vaca se utilizan en algunos rituales religiosos. Algunos creen que la orina de vaca limpia el organismo o ayuda a tratar diversas enfermedades.

Sin embargo, estos puntos de vista no están suficientemente respaldados científicamente. Los beneficios de beber orina de vaca para la salud no están probados con evidencia fiable; al contrario, su consumo puede conllevar riesgos relacionados con microbios e infecciones.

Cabe destacar que beber orina de vaca no es una costumbre propia de toda la población india. Esta práctica solo se encuentra entre ciertos individuos y grupos. Por lo tanto, aunque las creencias religiosas y las visiones tradicionales juegan un papel importante, esto no constituye una base para considerarla médicamente útil.