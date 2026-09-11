Putin en el centro de atención tras su llegada a la India (video)

Vladimir Putincomenzó su visita a la India como un evento político importante. Sin embargo, un gesto sencillo del presidente ruso tras bajar del avión despertó un interés especial en los medios de comunicación y redes sociales de la India. Saludó a la azafata con un apretón de manos y tuvo un breve pero cálido intercambio. En la India, algunos medios calificaron este momento como un gesto cálido y humilde.

El presidente ruso Vladimir Putin llegó a Nueva Delhi el 11 de septiembre. Vino para participar en la cumbre de los BRICS en la India y mantener conversaciones con el primer ministro Narendra Modi.

Sin embargo, un episodio sencillo ocurrido antes del inicio de las negociaciones oficiales durante la visita de Putin llamó la atención.

Bajó del avión y se dio la vuelta

Tras bajar del avión, Putin se giró hacia la azafata que lo observaba.

El presidente ruso le tendió la mano para saludarla.

Este gesto sencillo, que duró solo unos segundos, comenzó luego a en la India, difundirse en las redes sociales.

No hubo declaraciones políticas ni largos discursos.

Solo un gesto sencillo.

Pero fue precisamente este momento el que se convirtió en uno de los temas de discusión en algunos medios indios sobre la visita de Putin.

«Conquistó el corazón de la India»

El medio indio Times Now destacó este gesto de Putin.

La publicación interpretó este sencillo gesto como una acción del presidente ruso que dejó una impresión cálida entre los indios.

En las redes sociales también se comenta que el apretón de manos de Putin con la azafata fue valorado como un gesto sincero y humilde.

El medio indio ABP News también informó sobre cómo este momento fue discutido en las redes sociales.

De esta manera, uno de los primeros momentos de la gran visita política no consistió en negociaciones oficiales, sino en una simple interacción humana.

¿Por qué vino Putin a la India?

La visita de Putin a la India no es un simple viaje diplomático.

El presidente ruso participa en la cumbre de los BRICS que se celebra en Nueva Delhi del 11 al 13 de septiembre. Sus negociaciones bilaterales con el primer ministro indio Narendra Modi también estaban en la agenda.

Las conversaciones abordan la cooperación en comercio, energía, defensa y otros sectores estratégicos. Según Reuters, el comercio de petróleo también juega un papel importante en las relaciones entre Rusia y la India.

La cumbre de los BRICS tiene una importancia política aún mayor.

La reunión de 2026 se desarrolla en un contexto donde las relaciones internacionales son complejas, las tensiones entre Rusia y Occidente persisten, y la India intenta equilibrar sus relaciones con Rusia, China y los países occidentales.

Un pequeño gesto en medio de la gran política

Mientras se discuten grandes temas políticos y económicos en torno a la visita de Putin a la India, el hecho de que este breve episodio en el aeropuerto se volviera viral demuestra otra cosa.

En el entorno mediático actual, la parte más difundida de un evento político importante no siempre es una declaración oficial.

A veces, un gesto sencillo de unos segundos puede atraer la atención de millones de personas.

El apretón de manos de Putin con la azafata fue uno de esos momentos.

Putin bajo los focos antes incluso de que comience la cumbre

La visita del presidente ruso a la India ya tiene una gran importancia política.

Ha mantenido conversaciones con Narendra Modi, participa en las reuniones en el marco de los BRICS y forma parte de las discusiones sobre la siguiente etapa de las relaciones Moscú-Nueva Delhi.

Pero el primer momento viral de Putin en la India estuvo relacionado con otra cosa.

Bajó del avión, se dio la vuelta y estrechó la mano de la azafata.

Un gesto sencillo.

Un breve instante.

Pero fue precisamente este gesto el que fue discutido especialmente en los medios indios, convirtiéndose en uno de los episodios destacados en la cobertura de la visita del presidente ruso.