Las trampas no bastaron: una familia invadida por ratas

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Las trampas no bastaron: una familia invadida por ratas

Una familia que vive en Cwmbran, Torfaen (Gales), ha denunciado escuchar a ratas correr por las paredes de su casa. Jemma y Shaun Williams afirman que, a pesar de haber utilizado trampas, cebos venenosos y servicios de desinfección, el problema persiste.

La familia ha luchado contra las ratas fuera de su hogar durante casi dos años. Más tarde, se descubrió que los roedores habían entrado en la vivienda. Jemma sospecha que entraron a través de diversos desperfectos, como agujeros alrededor de armarios y tuberías.

Jemma, una empleada municipal de 36 años, explica que las ratas viven en los huecos de las paredes y se mueven principalmente de noche.

«Las oímos correr por las paredes por la noche. Incluso hay una rata muerta dentro de la pared», dijo.

La familia cuenta que una mañana se despertaron y encontraron la cocina desordenada. Las ratas se comieron el pan y las galletas, y se llevaron otros productos para esconderlos. Además, la ropa de trabajo fue roída por los roedores.

Se encontraron excrementos de rata en los utensilios de cocina y en un cuarto auxiliar. La orina de los roedores impregnó la ropa de la familia, la de los niños y el suelo.

Jemma y Shaun, que intentaron solucionar el problema por su cuenta, gastaron cientos de libras en trampas, cebos y jaulas especiales.

Después, llamaron a un servicio de control de plagas. Los expertos sellaron algunos puntos de entrada y la familia pensó que el problema finalmente se había resuelto.

Un hombre y una mujer sonríen en una cocina sosteniendo vasos.

Sin embargo, aproximadamente una semana después, las ratas reaparecieron.

«Todo estuvo tranquilo durante una semana. Luego empeoró. Las ratas volvieron a la cocina, revolvieron la comida y empezaron a entrar en la habitación de mi hijo», dijo Jemma.

La familia se vio obligada a instalar cámaras de vigilancia dentro de la casa para demostrar la presencia de los roedores. Según Jemma, las cámaras grabaron a las ratas saliendo de un agujero en la pared y moviéndose por la casa.

«Tenemos horas de vídeo. Tuvimos que instalar cámaras de seguridad en nuestra propia casa para tener pruebas y que nos hicieran caso», comentó.

Como las ratas también dejaron inservible la ropa de los niños, la familia tuvo que comprar uniformes escolares y prendas nuevas. La ropa de Jemma también fue roída.

Lavar la ropa repetidamente se ha convertido en una dificultad adicional para la familia.

«Cada vez que lavo la ropa y la dejo limpia, tenemos que volver a bajarla porque todo huele a orina de rata», dijo Jemma.

Un portavoz del consejo de Torfaen indicó que la resolución del problema es competencia de la Bron Afon Housing Association. Se ha enviado una solicitud de comentarios a dicha organización de vivienda.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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