El sueño de Lukashenko se cumple: le regalan una estatua de vaca "sagrada"

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El sueño de Lukashenko se cumple: le regalan una estatua de vaca "sagrada"

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, recibió un regalo inesperado y simbólico de parte de la empresa "Savushkin Produkt": una estatua de bronce que representa a una vaca. Este obsequio no es casualidad, ya que anteriormente Lukashenko había calificado a las vacas de "sagradas" y destacó la necesidad de erigirles un monumento.

Detalles del regalo y su ubicación en el Palacio de la Independencia

Según informó el servicio de prensa del líder bielorruso, este monumento de bronce ocupará un lugar digno en el Palacio de la Independencia. En la declaración de la empresa se hace alusión a la pronta materialización de la idea expresada previamente por Lukashenko con la frase "Dicho y hecho". Este paso tiene un significado simbólico que combina la gran atención de Bielorrusia hacia el sector agrícola y los intereses personales del jefe de Estado.

¿Por qué la vaca es "sagrada" para Lukashenko?

Cabe destacar que en octubre de 2024, durante una reunión con trabajadores agrícolas, Aleksandr Lukashenko afirmó que las vacas siempre han sido el principal sustento del pueblo bielorruso y que, por lo tanto, era obligatorio erigirles una estatua. Su cita "Las vacas son sagradas para mí" demuestra su especial respeto por este animal. En su opinión, la vaca no es solo una fuente de alimento, sino también un símbolo del rico patrimonio agrícola y la estabilidad de Bielorrusia.

En la foto: La estatua de bronce de una vaca regalada al líder bielorruso e instalada en el Palacio de la Independencia.

No solo una estatua, sino un animal vivo: La vaca Musya

Este año, el tema de las vacas no se limitó únicamente a una estatua para el líder bielorruso. También le regalaron una vaca real de raza Jersey llamada Musya. Según los informes, Musya fue trasladada a la granja personal de Lukashenko, donde continúa viviendo. Esto confirma que el interés de Lukashenko por la agricultura es fuerte no solo a nivel político, sino también a nivel personal.

Conclusión y Análisis: Regalo simbólico y significado político

El obsequio de una estatua de vaca de bronce al presidente bielorruso por parte de la empresa "Savushkin Produkt" no es un evento ordinario. Representa la atención estratégica del jefe de Estado bielorruso hacia el sector agrícola y sus valores personales. La idea de declarar a la vaca "sagrada" y erigirle un monumento refuerza simbólicamente la laboriosidad del pueblo bielorruso y su respeto por la naturaleza. Este paso también demuestra la cooperación y el respeto mutuo entre el Estado y las grandes empresas.

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¿Crees que la iniciativa de erigir monumentos a las vacas tendrá un impacto positivo en el desarrollo de la agricultura en Bielorrusia? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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