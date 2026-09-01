Un líder religioso se deja besar los pies: un video causa conmoción en la India

En la India, un inusual suceso en torno a un líder religioso ha provocado intensos debates en las redes sociales. Sant Rampal Ji Maharaj, líder de una corriente religiosa local, utiliza una cápsula móvil climatizada y rodeada de cristal para reunirse con sus «seguidores».

Las imágenes difundidas muestran al líder religioso sentado cómodamente en una cabina transparente con aire acondicionado, mientras la gente hace fila para tocar y venerar sus pies.

¿Cómo se lleva a cabo el «ritual» dentro de la cápsula?

Como se puede observar en los videos y fotografías, el proceso está organizado con cierta logística técnica:

Una estructura transparente especial: El líder religioso está sentado en un sillón cómodo dentro de una cabina acristalada, protegida del polvo y el calor, equipada con iluminación moderna y aire acondicionado;

Un espacio dedicado para los pies: Los fieles se acercan uno a uno a la parte inferior de la cabina, donde los pies quedan expuestos, para inclinarse, tocarlos y besarlos;

La fila de la multitud: Cientos de hombres y niños, reunidos en un gran hangar o pabellón, forman una larga fila para tocar los pies del líder detrás del cristal.

Reacciones en las redes sociales

La difusión de este video ha generado reacciones diversas por parte de usuarios y activistas: