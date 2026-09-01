Un líder religioso se deja besar los pies: un video causa conmoción en la India

·1·Mundo
Un líder religioso se deja besar los pies: un video causa conmoción en la India

En la India, un inusual suceso en torno a un líder religioso ha provocado intensos debates en las redes sociales. Sant Rampal Ji Maharaj, líder de una corriente religiosa local, utiliza una cápsula móvil climatizada y rodeada de cristal para reunirse con sus «seguidores».

Las imágenes difundidas muestran al líder religioso sentado cómodamente en una cabina transparente con aire acondicionado, mientras la gente hace fila para tocar y venerar sus pies.

¿Cómo se lleva a cabo el «ritual» dentro de la cápsula?

Como se puede observar en los videos y fotografías, el proceso está organizado con cierta logística técnica:

  • Una estructura transparente especial: El líder religioso está sentado en un sillón cómodo dentro de una cabina acristalada, protegida del polvo y el calor, equipada con iluminación moderna y aire acondicionado;

  • Un espacio dedicado para los pies: Los fieles se acercan uno a uno a la parte inferior de la cabina, donde los pies quedan expuestos, para inclinarse, tocarlos y besarlos;

  • La fila de la multitud: Cientos de hombres y niños, reunidos en un gran hangar o pabellón, forman una larga fila para tocar los pies del líder detrás del cristal.

Reacciones en las redes sociales

La difusión de este video ha generado reacciones diversas por parte de usuarios y activistas:

  • Críticas y asombro: Muchos han criticado duramente la situación, calificándola como una extraña mezcla de dignidad humana, credulidad religiosa y comodidad tecnológica;

  • Debate sobre higiene y seguridad: Mientras algunos comentaristas ven esto como una forma de proteger al líder del calor y la multitud, otros lo denuncian como una forma moderna y evidente de culto a la personalidad.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Pezeshkian entregó 100 euros a jóvenes kirguisos: se conoce la razón (video)Pezeshkian entregó 100 euros a jóvenes kirguisos: se conoce la razón (video)Hoy, 07:30Un mundo de tiburones de hace 70 millones de años descubierto bajo el desierto egipcioUn mundo de tiburones de hace 70 millones de años descubierto bajo el desierto egipcioAyer, 23:56Científicos descubren el misterio del «cuerno» de 3 metros del narvalCientíficos descubren el misterio del «cuerno» de 3 metros del narvalAyer, 23:49¿Podrá la IA descifrar pronto lo que dicen las ballenas?¿Podrá la IA descifrar pronto lo que dicen las ballenas?Ayer, 23:22«¡Paren la guerra!» ¿Qué le dijo Narendra Modi a Putin en Biskek?«¡Paren la guerra!» ¿Qué le dijo Narendra Modi a Putin en Biskek?Ayer, 22:16Un ciudadano descubre un tesoro de plata de 18,5 kg: un récord en la historia de DinamarcaUn ciudadano descubre un tesoro de plata de 18,5 kg: un récord en la historia de DinamarcaAyer, 21:46
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada