En la India, La decisión de demoler parte de la antigua mezquita «Shahi», con casi seis siglos de historia en la ciudad de Ujjain, provocó fuertes protestas masivas de los musulmanes y enfrentamientos sangrientos con la policía. Según Al Jazeera, la administración local intentó justificar el plan de demolición de una parte del monumento histórico con la necesidad de ampliar la carretera para los participantes del festival religioso hindú «Simhastha Kumbh», previsto para 2028.

El 28 de septiembre, tan pronto como se desplegó maquinaria pesada para comenzar la demolición de los muros de la mezquita, cientos de residentes locales salieron a las calles para protestar. Para dispersar a los manifestantes, las fuerzas policiales utilizaron porras y gases lacrimógenos. Tras estos enfrentamientos, 15 personas fueron detenidas y se abrieron 7 causas penales.

«Legado de 600 años, pretexto de ampliación vial y gases lacrimógenos»: 5 puntos clave

Hechos más importantes sobre los enfrentamientos en torno a la mezquita histórica de Ujjain:

La mezquita «Shahi» de 600 años en peligro: Se tomó la decisión de demoler parte del antiguo monumento islámico en Ujjain;

Pretexto de ampliación vial para el festival: La administración oficial justificó la demolición como preparación para el festival religioso «Simhastha Kumbh» de 2028;

Violentos enfrentamientos del 28 de septiembre: En el momento en que la maquinaria de construcción comenzó a trabajar, se produjo un tenso enfrentamiento entre la policía y los manifestantes musulmanes;

Uso de porras y gases lacrimógenos: Las fuerzas del orden tomaron medidas para dispersar a los manifestantes por la fuerza;

Arrestos masivos y procedimientos penales: 15 ciudadanos fueron detenidos en el lugar y se abrieron al menos 7 causas penales.

Clasificación de los indicadores del conflicto en torno a la mezquita «Shahi» en Ujjain

Análisis del estatus del monumento histórico, las demandas de las autoridades y la dinámica de las protestas:

Indicadores y criterios de análisis Detalles de la situación y hechos registrados Nombre y antigüedad del monumento histórico Mezquita «Shahi» — legado arquitectónico de casi 600 años Razón de la decisión administrativa Creación de infraestructura para el festival «Simhastha Kumbh» de 2028 Demanda de la comunidad musulmana Preservar la inviolabilidad del monumento religioso y cultural secular Fecha del enfrentamiento Mañana del 28 de septiembre de 2026 Medios especiales de la policía Porras de bambú (lathi), escudos y gases lacrimógenos Personas detenidas y casos abiertos 15 personas detenidas, 7 causas penales oficiales Fuente de información principal Red de medios internacional Al Jazeera

Experticia geopolítica y religiosa: ¿Por qué aumenta la demolición de mezquitas históricas en la India?

Conclusiones de activistas internacionales de derechos humanos, orientalistas y teólogos:

«Presión religiosa bajo el disfraz de urbanismo»: En los últimos años, en varias regiones de la India, han aumentado los casos de demolición de decenas de mezquitas y madrazas históricas bajo el pretexto de ampliar carreteras, modernizar infraestructuras o reevaluaciones arqueológicas; el incidente de Ujjain es una señal seria sobre la discriminación de los derechos culturales y religiosos de la numerosa población musulmana;

División peligrosa para el futuro: Aunque el festival «Simhastha Kumbh» está previsto para 2028, el inicio apresurado de las obras de demolición y el uso de la fuerza con años de antelación profundizan la desconfianza entre las comunidades locales;

Limitación de las garantías legales: Las leyes de protección de monumentos históricos son eludidas por las autoridades locales bajo el artículo de «interés público»; los arrestos y las causas penales se convierten en herramientas para silenciar la voz de la población local que protege sus bienes religiosos.

En su opinión, ¿es justificable demoler lugares históricos y sagrados de 600 años de antigüedad para mejorar la infraestructura urbana u organizar festivales religiosos? ¿Cómo deberían ser evaluadas estas situaciones por la comunidad mundial y las organizaciones internacionales de derechos humanos? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este análisis de la explosiva situación en la India con todos!