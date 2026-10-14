En Bakú, capital de Azerbaiyán, y en varias regiones del país, la introducción de normas uniformes que limitan el uso de vestimenta religiosa, en particular el hiyab, para las escolares ha provocado serias protestas sociales. Según el canal «Dejurniy po SNG» y los medios de comunicación, la situación ha revelado un conflicto agudo entre el modelo de gobierno laico del país y la creciente influencia del entorno religioso en la sociedad.

La situación se agravó a partir del 12 de octubre, cuando se impidió a las niñas asistir a clase, convirtiéndose rápidamente en manifestaciones callejeras.

Centro de protesta y boicot escolar

Las resistencias más intensas y masivas se observaron alrededor de la escuela n.º 69, situada en el barrio de Balajani en Bakú:

«¡El hiyab no es un obstáculo para la educación!»: Padres creyentes y activistas de la sociedad civil salieron a las calles con carteles de protesta, oponiéndose a la administración escolar y a las restricciones impuestas por el Estado. Consideran esta medida como una injerencia injustificada del Estado en la vida privada y familiar.

Boicot de clases por parte de los alumnos: En señal de solidaridad con las niñas con velo excluidas de las clases, cientos de otros alumnos dejaron de asistir a la escuela temporalmente, declarando un boicot.

37 personas detenidas: Según una declaración del Ministerio del Interior de Azerbaiyán, 37 personas fueron arrestadas y detenidas, acusadas de alterar gravemente el orden público y organizar acciones ilegales. Se ha abierto una causa penal.

Las causas reales del conflicto: ¿influencia externa o factor interno?

Los expertos y observadores políticos evalúan la naturaleza de esta resistencia de diferentes maneras:

La injerencia externa no está probada: Las versiones inicialmente planteadas de «orden externa» o «provocación extranjera» aún no han sido confirmadas.

Activación del entorno religioso interno: Los analistas explican la situación a través de procesos sociales internos: En Azerbaiyán,las organizaciones religiosas oficiales solo controlan una parte del terreno, mientras que la influencia de comunidades informales, predicadores independientes y redes religiosas transnacionales entre los jóvenes está aumentando significativamente.

Control de la generación joven y política de laicidad: El gobierno considera esta restricción como un medio para evitar que las escuelas se conviertan en lugares de movilización religiosa y para preservar la laicidad de las instituciones educativas.

Estado y sociedad: ¿se encontrará un camino hacia el compromiso?

El gobierno de Bakú desea prevenir el agrupamiento religioso en el entorno educativo, donde se forman las opiniones sociales y las normas políticas, limitando los atributos religiosos en las escuelas. Sin embargo, los ciudadanos creyentes subrayan que el derecho a la educación y la libertad de conciencia no deben contraponerse.

Actualmente, las fuerzas policiales han reforzado la seguridad alrededor de las escuelas, mientras que los representantes de la sociedad esperan una solución de compromiso que permita a las alumnas regresar a la escuela sin agravar más la situación.