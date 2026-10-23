«Explosión» en el mercado petrolero: los precios se acercan al récord de 2022

Los precios en el mercado mundial del petróleo siguen subiendo rápidamente. En las operaciones del 23 de octubre, el petróleo de referencia del Mar del Norte Brent alcanzó un precio por barril de 113,7 dólares y durante la jornada incluso superó los 114 dólares. Aunque esta cifra es ligeramente inferior a los máximos de corta duración de 118 dólares alcanzados en primavera, debido al agravamiento de la situación geopolítica en el mercado, los precios se dirigen con firmeza a superar el récord histórico de

122 dólares de 2022. de 2022.

¿Por qué los precios están subiendo bruscamente? Factores principales

Los expertos internacionales explican el aumento de los precios del petróleo por graves interrupciones y riesgos en el suministro:

Saudi Aramco evacuación de la sede central: Tras la intensificación de los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes yemeníes, la empresa «Saudi Aramco», considerada el mayor exportador de petróleo del mundo, evacuó de emergencia a su personal de su sede central situada en la ciudad de Dhahran, en el Golfo Pérsico;

Cierre de oleoductos en Libia: La Corporación Nacional de Petróleo de Libia anunció el cierre de la válvula del oleoducto que conecta los campos de Hamada y Tahara con el puerto de Zawiya. Esto provocó una reducción significativa del volumen de extracción en ambos campos;

Crisis de petroleros y transporte: El analista de UBS, Giovanni Staunovo, destaca que los riesgos logísticos y el aumento excesivo de las tarifas de alquiler (flete) de los petroleros han provocado una escasez real de oferta en el mercado;

El factor iraní y el entorno geopolítico: La escalada a gran escala en Oriente Medio amenaza directamente la infraestructura petrolera, obligando a los inversores a añadir una gran prima de riesgo a los precios.

El precio del Urals superó los 100 dólares: 60% por encima de las expectativas

La subida de los precios en el mercado global también ha tenido un impacto directo en el precio del petróleo ruso:

Se superó el umbral de los 100 dólares: El petróleo ruso de marca Urals se vende en los mercados a precios superiores a 100 dólares por barril;

Estimación de Reuters: Según el análisis de la agencia, se espera que el precio medio del Urals en octubre sea un 60 por ciento más alto que los planes y expectativas iniciales del gobierno ruso.

XS.com Como señala la analista Lin Tran, los participantes del mercado se centran actualmente en cuánto durarán las interrupciones existentes; si la restauración de la infraestructura se prolonga, el precio del petróleo podría superar el umbral de los 122 dólares.