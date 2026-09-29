Arabia Saudita repara un oleoducto importante: el precio del petróleo cae a 95 dólares

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Arabia Saudita repara un oleoducto importante: el precio del petróleo cae a 95 dólares

Se observa una estabilización largamente esperada en el mercado energético mundial: Arabia Saudita ha restablecido por completo las operaciones del oleoducto estratégico «Este-Oeste», gravemente dañado por un ataque de los hutíes, y ha reanudado la exportación de petróleo crudo. Según la agencia Bloomberg, citando sus fuentes, el gigante petrolero estatal Saudi Aramco ha comenzado oficialmente a bombear petróleo a través del sistema para el suministro internacional.

Con una longitud total de 1.200 kilómetros, este oleoducto transporta el oro negro extraído de los campos de la Provincia Oriental hacia el puerto de Yanbu en el Mar Rojo, con una capacidad de hasta 7 millones de barriles diarios. Tras el ataque de principios de septiembre, los ingenieros saudíes lograron restaurar la logística en un tiempo récord construyendo redes alternativas que rodean las tres estaciones de bombeo dañadas. Mientras el suministro estaba interrumpido, el precio del petróleo, que había saltado hasta los 109 dólares en los mercados mundiales, cayó inmediatamente a 95 dólares tras el anuncio de la puesta en marcha.

«1.200 km de tubería, 7 millones de barriles al día y un precio de 95 dólares»: 5 puntos clave de la recuperación energética

Hechos oficiales más importantes sobre la reactivación del oleoducto «Este-Oeste» y la reacción del mercado mundial:

  • El oleoducto «Este-Oeste» vuelve a estar plenamente operativo: La red petrolera estratégica dañada por el ataque hutí ha sido restaurada y se han reanudado los envíos al extranjero;

  • Saudi Aramco ha reactivado las exportaciones: La compañía petrolera nacional continúa plenamente con la carga de petróleo en buques cisterna internacionales a través del puerto de Yanbu;

  • Capacidad de 7 millones de barriles diarios: Esta inmensa arteria de 1.200 kilómetros es la principal vía de transporte de la mayor parte del petróleo saudí hacia el Mar Rojo;

  • 3 estaciones de bombeo puenteadas: Los ingenieros saudíes construyeron rápidamente nuevas redes de derivación alrededor de las estaciones dañadas;

  • El precio del petróleo bajó 14 dólares: El precio del barril, que subió a 109 dólares durante la interrupción del suministro, cayó a 95 dólares tras la reparación.

Clasificación de los parámetros técnicos y comerciales del oleoducto «Este-Oeste»

Tabla analítica de los indicadores del oleoducto estratégico y su lugar en el mercado mundial:

Indicadores y criterios de análisis

Indicadores técnicos oficiales

Importancia para el mercado y la geopolítica

Longitud y dirección del oleoducto

1.200 km (Provincia Oriental — Puerto de Yanbu)

Ruta alternativa que evita los peligrosos estrechos del Golfo Pérsico

Capacidad de flujo diario

Hasta 7 millones de barriles de petróleo al día

Representa una parte significativa del consumo mundial diario de petróleo

Ataque a la infraestructura

3 estaciones de bombeo atacadas a principios de septiembre

Éxito de las soluciones de derivación frente a los ataques militares

Método y velocidad de restauración

Red que rodea los puntos dañados

Suministro restablecido en un tiempo récord

Variación del precio mundial del petróleo

Caída de 109 $ a 95 $ (-14 $)

Calma en el pánico de precios y la inflación en el mercado energético mundial

Operador nacional gestor

Corporación estatal Saudi Aramco

Garantía de estabilidad como mayor proveedor mundial

Experticia energética y geopolítica: ¿Por qué este evento salvó la economía mundial?

Conclusiones de analistas internacionales de energía, comerciantes de petróleo y geopolíticos:

  • «Seguridad de evitar el Estrecho de Ormuz»: Este oleoducto de 1.200 kilómetros no es solo una obra de ingeniería; es Arabia Saudita la única vía de salvación terrestre para exportar petróleo directamente a través del Mar Rojo hacia Europa y Asia, sin depender del Estrecho de Ormuz, donde los conflictos en Oriente Medio y la influencia iraní son fuertes;

  • «Capacidad de respuesta de Saudi Aramco y equilibrio de precios»: A pesar de que 3 estaciones de bombeo principales quedaron fuera de servicio, la rápida construcción de oleoductos de derivación por parte de la empresa demostró la alta resiliencia del sistema de ingeniería saudí; la caída inmediata de los precios en 14 dólares demostró una vez más que Riad sigue siendo el principal «regulador» que mantiene el equilibrio en el mercado mundial;

  • Vulnerabilidad global y cuestión de protección: El ataque hutí de septiembre mostró lo frágil que es la cadena de suministro mundial de petróleo; la detención de un solo oleoducto durante un corto periodo hizo subir los precios a 109 dólares, acelerando la inflación de combustibles y productos en todo el mundo; esto exige que las coaliciones internacionales refuercen las medidas para proteger las arterias logísticas de Oriente Medio contra ataques aéreos.

¿En su opinión, Arabia Saudita¿el restablecimiento total de las exportaciones de petróleo provocará una mayor caída de los precios en el mercado mundial, o la tensión militar-política general en Oriente Medio podría hacer que los precios vuelvan a superar los 100 dólares? ¿Qué impacto cree que tendrá esta estabilización energética en los mercados nacionales y regionales? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta este análisis dedicado a la arteria más importante de la economía mundial con sus seres queridos!

Saudi AramcoOleoducto Este-OesteAtaque HutíPuerto de YanbuEnergía
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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