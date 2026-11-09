Tras la ruptura total en julio pasado de la tregua que garantizaba una paz relativa en Yemen desde 2022, el conflicto armado entre la coalición liderada por Arabia Saudita y los hutíes (movimiento «Ansarallah») ha entrado en su fase más peligrosa e intensa.

En las últimas 24 horas, las fuerzas hutíes han atacado objetivos estratégicos en Riad, la capital de Arabia Saudita, mediante misiles balísticos y drones. En respuesta, la aviación de la coalición lanzó más de 100 ataques aéreos en todo Yemen, provocando decenas de víctimas civiles.

Ataque masivo a Riad: daños en la sede de Aramco

Los hutíes publicaron los detalles de la operación militar a gran escala llevada a cabo en territorio saudí:

Objetivos alcanzados: Los ataques se dirigieron al distrito financiero de Riad, las instalaciones del gigante petrolero nacional Saudi Aramco, el aeropuerto internacional y el campamento de la Guardia Nacional en Najrán;

Declaración de la parte saudí: Las fuerzas de defensa aérea saudíes informaron que la mayor parte de los misiles balísticos y de crucero fueron destruidos en el aire. Sin embargo, la caída de escombros de los misiles dañó el edificio administrativo de la empresa Aramco en Riad;

Víctimas: Hasta el momento no se ha proporcionado información oficial confirmada sobre muertos o heridos en territorio saudí.

Día sangriento en Yemen: 105 ataques aéreos y tragedia en el mercado

Como resultado de las operaciones de respuesta de las fuerzas de la coalición, el número de víctimas en territorio yemení ha aumentado drásticamente:

Masacre en Bani Hushaysh: Los ataques aéreos lanzados sobre el distrito de Bani Hushaysh (aldea de Al-Shariya), cerca de Saná, dejaron al menos más de 40 muertos y decenas de heridos graves. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños;

Mercado en la provincia de Taiz: Un ataque con misiles contra un mercado concurrido en la región de Taiz causó la muerte de al menos 30 personas . El gobierno oficial de Yemen y los hutíes se culpan mutuamente por esta tragedia;

105 ataques en un día: Los hutíes afirman que la aviación de la coalición realizó un total de 105 ataques en todo el país en un solo día.

Crónica de los enfrentamientos recientes y cifras

Evento / Región Tipo de ataque Consecuencias y declaraciones oficiales Riad (Arabia Saudita) Misiles balísticos, drones kamikaze Daños en la sede de Aramco, la defensa aérea interceptó los objetivos Cerca de Saná (Bani Hushaysh) Ataques aéreos de la coalición Más de 40 víctimas (principalmente niños y mujeres) Provincia de Taiz Ataque con misiles y francotiradores 30 muertos en un mercado local, médicos heridos Indicador global 105 ataques aéreos (en 24 horas) Más de 1 700 muertos desde la ruptura de la tregua

Fracaso de la paz y catástrofe humanitaria

El acuerdo de alto el fuego firmado en 2022 gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional perdió totalmente su validez en julio de este año.

Según informes de la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a la reanudación de los combates en los últimos meses, más de 1 700 personas han muerto, más de 300 000 habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares. La intensificación de las tensiones geopolíticas en torno a Irán y Estados Unidos aumenta el riesgo de que este conflicto se extienda a toda la región de Oriente Medio.