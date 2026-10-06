«Las reservas son peligrosamente bajas»: el jefe de Saudi Aramco advierte sobre una crisis petrolera

Aunque los volúmenes de suministro de materias primas desde Oriente Medio han vuelto a los niveles anteriores a la guerra, no hay lugar para la complacencia en el mercado energético mundial. El gigante petrolero estatal de Arabia Saudita, el gigante petrolero estatal — Saudi Aramco su director Amin Nasser declaró que las reservas internacionales están «peligrosamente bajas», expresando su profunda preocupación por una nueva ola de riesgos para los mercados globales.

Bloomberg Según la agencia de noticias, el rápido agotamiento de los amortiguadores estratégicos, que deberían mitigar cualquier interrupción en el suministro, podría desestabilizar aún más la situación mientras el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz no se ha recuperado por completo.

100 millones de barriles del G7: ¿cómo convenció la Casa Blanca a sus aliados?

La declaración del jefe de Aramco se produjo tras una decisión de emergencia tomada por los países del G7. Según este acuerdo, los países aceptaron liberar al mercado, durante cuatro meses, desde sus reservas estratégicas: 100 millones de barriles de petróleo crudo y diésel:

La exigencia de Washington: Este acuerdo se logró gracias a la fuerte presión de la administración estadounidense sobre sus aliados europeos. La Casa Blanca incluso amenazó con detener las exportaciones de diésel a Europa, exigiendo que vendieran sus reservas estratégicas para reducir los precios récord en las gasolineras estadounidenses;

El agotamiento de las reservas estadounidenses: Según los datos proporcionados por el Departamento de Energía de EE. UU. (EIA), al 25 de septiembre, las reservas estratégicas de petróleo del país cayeron a 283 millones de barriles. Desde febrero, estas reservas han disminuido en casi 132 millones de barriles.

Se necesitarán dos años para reponer las reservas

Amin Nasser enfatizó que llenar artificialmente el mercado con reservas solo tiene un efecto temporal:

Recuperación a largo plazo: Incluso si se restablece el suministro regular, los Estados necesitarán al menos dos años para reponer las enormes reservas estratégicas vendidas;

Vulnerabilidad del mercado: La disminución de las reservas deja al mercado mundial vulnerable ante cualquier caso de fuerza mayor geopolítica.

Las exportaciones se recuperaron, pero ¿por qué no bajan los precios?

Aunque la semana pasada los envíos de petróleo desde Oriente Medio superaron los niveles anteriores a la guerra, la razón principal por la que no se observa una bajada de precios es la logística de transporte:

Salto en los costos de flete y seguros: Debido a los riesgos militares, las tarifas de alquiler de petroleros (flete) y los costos de los seguros marítimos se han multiplicado, absorbiendo una gran parte del costo total de las materias primas;

Observación de los mercados: En un contexto de incertidumbre, las cotizaciones del petróleo siguen siendo altas, mientras que algunos países (en particular, el gobierno ruso) prevén que el precio del petróleo tipo Urals no superará los 54 dólares por barril para finales de año.

Según los expertos, una vez agotadas las reservas, si la producción real y los corredores de transporte no se estabilizan, el mercado mundial de combustible podría enfrentarse a explosiones de precios aún más graves.