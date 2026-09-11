El petróleo supera los 106 dólares: ¿Están los hutíes bloqueando el mar Rojo y golpeando a EE. UU.?

El mercado energético mundial se encuentra en un estado de shock: el precio del barril de Brent se disparó en un día hasta los 106,9 dólares. Por un lado, los hutíes yemeníes intentan controlar las rutas marítimas estratégicas para asediar a Arabia Saudita y asegurar la victoria de Irán en su conflicto con Estados Unidos. Por otro, Washington lanza ataques para garantizar la seguridad de los petroleros, mientras Pekín decide el destino del mercado. Tras la toma del puerto de Moca en la entrada del estrecho de Bab el-Mandeb y el ataque a las islas Hanish, la guerra de los petroleros ha entrado en una nueva fase.

Primer bando: El asedio geopolítico de los hutíes e Irán

El movimiento «Ansar Allah» en Yemen intenta tomar la iniciativa en el campo de batalla:

Puerto estratégico capturado: Los hutíes han tomado el control total del estratégico puerto de Moca, situado en el mar Rojo y considerado la puerta del estrecho de Bab el-Mandeb;

Asedio marítimo a Arabia Saudita: La captura de este puerto ofrece a los hutíes una nueva base para atacar directamente a los petroleros saudíes que se dirigen al canal de Suez;

Las islas Hanish en la mira: Según Reuters, el grupo ha iniciado ataques activos simultáneos contra las islas Hanish, un punto marítimo crucial;

Cierre del segundo corredor: Si los hutíes logran el control total, su patrocinador, Irán, obtendrá una ventaja decisiva en su confrontación con EE. UU. al estrangular la segunda mayor ruta de tránsito petrolero.

«Si los hutíes toman el control total de esta vía navegable, esto dará a Irán una ventaja mayor en su guerra contra EE. UU., reduciendo drásticamente el suministro y provocando un aumento sin precedentes en los precios del petróleo», informa Reuters.

Segundo bando: Los ataques de represalia de EE. UU. y el equilibrio del mercado

Washington y los analistas internacionales intentan detener la situación mediante la fuerza militar y palancas económicas:

Ataques intensos en el estrecho de Ormuz: El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) asestó golpes devastadores a cinco petroleros que transportaban crudo iraní, uno de los cuales fue hundido totalmente;

Rutas alternativas en peligro: Mientras los enfrentamientos militares se intensifican en el estrecho de Ormuz, principal red de exportación saudí, su ruta alternativa del mar Rojo se ha convertido en una trampa peligrosa;

El papel decisivo de China: Los analistas de ING señalan que el futuro aumento de los precios no depende solo de los hutíes, sino de las próximas decisiones de China, el mayor importador mundial de petróleo.

«China ha intensificado sus compras de petróleo en las últimas semanas. Si Pekín continúa esta tendencia, esto amplificará el impacto de cualquier interrupción en el suministro y hará subir los precios aún más», advierten los expertos de ING.

La balanza: ¿Quién gana y quién pierde?

Factor motor Posición de los hutíes e Irán EE. UU. y mercados de consumo Control geográfico Toma del puerto de Moca y del estrecho de Bab el-Mandeb para aumentar la presión A pesar de las patrullas marítimas, incapacidad para garantizar la seguridad de los estrechos Choque económico Precio del petróleo a 106,9 $ en un día, golpeando al mercado global Riesgo de inflación y aumento de precios de combustibles Guerra de los petroleros Ataque directo a las rutas de exportación alternativas saudíes Ataques a 5 petroleros iraníes, pero incapacidad para contener el riesgo Próximo paso Islas Hanish y cierre total del estrecho Reducción de importaciones chinas y esperanza de un enfriamiento del mercado

A un lado de la balanza se encuentra la coalición hutí-iraní que convierte el petróleo en un arma geopolítica; al otro, las fuerzas estadounidenses incapaces de repeler los ataques y la demanda imprevista de China. Este conflicto podría provocar nuevos récords históricos en los precios del petróleo en los próximos días.

¿Cree usted que los hutíes lograrán cerrar completamente el mar Rojo, o las fuerzas navales estadounidenses lanzarán una operación a gran escala para romper este asedio? ¿Qué impacto tendrá un petróleo a más de 106 dólares en la economía mundial? ¡Comparta sus reflexiones en los comentarios y difunda este análisis de la intriga energética a sus allegados y expertos!