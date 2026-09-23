Arabia Saudita restaura un oleoducto estratégico que evita el estrecho de Ormuz: el precio del petróleo cae

En un momento en que el mercado energético mundial experimenta una explosión de precios y escasez de diésel, se ha anunciado una noticia crucial para la economía global. Arabia Saudita ha restaurado el funcionamiento del oleoducto estratégico «Este-Oeste» tras construir en tiempo récord rutas de desvío para tres estaciones de bombeo dañadas por ataques aéreos de los hutíes. Según la agencia internacional Reuters citando sus fuentes, Riad está reanudando las exportaciones de petróleo a través del puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Durante los 10 días de interrupción forzada, el precio del oro negro saltó hasta los 109 dólares por barril, elevando los precios del diésel y el gas a niveles récord en EE. UU. y Europa; sin embargo, tras la noticia de la reactivación del oleoducto, los precios en el mercado mundial cayeron en segundos a 95 dólares por barril. Como líder de la OPEP, el país utiliza esta arteria para evitar los riesgos del estrecho de Ormuz, transportando casi 4 millones de barriles diarios (cerca del 4 % del suministro mundial) hacia los puertos occidentales. Saudi Aramco continúa con las medidas urgentes para recuperar la capacidad total del oleoducto.

¿Podrá este movimiento saudí estabilizar los mercados mundiales, acabar con la crisis del diésel y la gasolina, y evitar que los conflictos geopolíticos en Oriente Medio vuelvan a sacudir el mercado de combustibles?

«Crisis de 10 días, petróleo a 95 dólares y el puerto de Yanbu»: 5 puntos clave de la recuperación estratégica

Hechos fundamentales sobre los cambios en el escenario energético:

Oleoducto reactivado: Arabia Saudita construyó una nueva red rápida alrededor de las 3 estaciones de bombeo atacadas y puso en marcha el oleoducto «Este-Oeste»;

Caída drástica del precio del petróleo: El precio del barril, que subió a 109 dólares por la interrupción de 10 días, bajó a 95 dólares tras la noticia;

Volumen de 4 millones de barriles diarios: El Reino redirige este flujo masivo, que representa el 4 % del suministro mundial, hacia el puerto de Yanbu en el mar Rojo;

Ruta para evitar el estrecho de Ormuz: Este sistema sirve para no depender del peligroso estrecho de Ormuz controlado por Irán y mantener la continuidad logística;

Plan de Saudi Aramco: Aunque el oleoducto opera actualmente a capacidad reducida, la empresa tiene como objetivo alcanzar pronto el flujo total de 4 millones de barriles.

Crisis del oleoducto «Este-Oeste»: Indicadores de parada y recuperación

Comparativa de la situación de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita:

Indicadores y criterios Parada de 10 días tras el ataque Tras la reactivación del oleoducto Precio mundial del petróleo (Brent) Subió a 109 dólares (pico) Bajó a 95 dólares (abaratamiento) Estado del oleoducto 3 estaciones de bombeo dañadas, detenido Rutas de desvío construidas, restaurado Ruta de tránsito Bajo los bloqueos del estrecho de Ormuz Exportación vía mar Rojo, puerto de Yanbu Volumen de exportación Había caído al nivel mínimo Hasta 4 millones de barriles/día (4 % mundial) Impacto en mercados de combustible Precios de diésel y gas en récord histórico Pánico reducido, suministro estabilizado Operador (Saudi Aramco) Trabajos de reparación de emergencia Fase de aumento de capacidad

Experticia en energía y seguridad económica: ¿Por qué este evento salvó al mercado global?

Conclusiones de analistas internacionales y expertos petroleros:

Liberarse de la presión del estrecho de Ormuz: El estrecho de Ormuz se había convertido en el punto más peligroso debido a los conflictos militares; el oleoducto «Este-Oeste» permitió a Arabia Saudita llevar el petróleo directamente al mar Rojo, evitando con éxito el bloqueo marítimo;

Controlar la crisis del diésel: El aumento del petróleo a 109 dólares fue un duro golpe para la industria de EE. UU. y Europa; el retorno a 95 dólares reduce temporalmente el riesgo de inflación global;

Rapidez de la ingeniería saudí: Reparar infraestructuras complejas suele llevar meses; la construcción de tuberías de desvío en 10 días demuestra la preparación y el poder técnico-financiero de Aramco;

Palanca de presión geopolítica: Al alcanzar los 4 millones de barriles diarios, Riad demostró su capacidad para cubrir rápidamente la escasez, manteniéndose como la fuerza dominante que dicta los precios en el mercado petrolero.

Este paso estratégico de Arabia Saudita fue el factor decisivo que salvó a la economía mundial de otro duro choque de combustibles.

¿Cree que tras la reactivación del oleoducto los precios del combustible bajarán aún más hacia los 80-85 dólares, o que las tensiones en Oriente Medio volverán a superar los 100 dólares? ¿Cómo cree que debería afectar la bajada del petróleo a los precios en nuestro mercado nacional? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este importante análisis!