Una abuela de 96 años convertida en estrella de TikTok: 15 millones de seguidores y un conflicto en la residencia de ancianos

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Una abuela de 96 años convertida en estrella de TikTok: 15 millones de seguidores y un conflicto en la residencia de ancianos

La idea de que alcanzar la fama en las redes sociales y ganar mucho dinero es solo para jóvenes está cambiando radicalmente. Viviendo en el estado de Connecticut, EE. UU., Lillian Droniak, de 96 años, se ha convertido en una verdadera estrella de Internet en la plataforma TikTok, logrando reunir a más de 15 millones de seguidores.

Según la BBC, la actividad virtual de la bloguera de edad avanzada le genera cada mes más de 10 000 dólares estadounidenses. Esta suma cubre con creces sus gastos de vida en la residencia de ancianos y sus necesidades personales.

Fiestas ruidosas en la residencia y amenaza de expulsión

El contenido de Lillian Droniak destaca por su sinceridad, su humor ligero y su alegría de vivir sin límites:

  • Tema del contenido: La bloguera de 96 años comparte en su página su vida cotidiana, las fiestas divertidas que organiza con sus amigas, sus citas románticas y sus valiosos consejos sobre relaciones para los jóvenes;

  • Conflicto con la administración: Recientemente, la dirección de la residencia la amenazó con expulsarla debido a las fiestas ruidosas que organizaba en su habitación con sus amigas;

  • «Nadie puede prohibirme divertirme»: La mujer jubilada declaró que no cedería ante la presión de la administración. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo: se permiten las fiestas, pero el consumo de alcohol en la habitación está estrictamente prohibido.

«No esperaba que la fama llegara después de los 90 años»

Al hablar de su éxito y sus planes de futuro, la estrella de edad avanzada expresó las siguientes reflexiones sinceras:

  • La fama soñada: «Siempre supe que tenía todo lo necesario para ser famosa. Pero nunca imaginé que esto sucedería después de mis 90 años», dice Droniak;

  • Contratos publicitarios: Actualmente firma importantes contratos publicitarios con grandes marcas internacionales, especialmente empresas de cosméticos famosas, recibiendo grandes honorarios;

  • Inversión para el futuro: Destina una parte de sus ingresos a un fondo especial para la educación superior de su bisnieto;

  • Proceso creativo: Su nieto la ayuda ocasionalmente a grabar y editar los videos, pero todas las ideas creativas y los guiones son ideados personalmente por la abuela de 96 años.

Lillian DroniakTikTokBlogueros mayoresEstrellas de InternetEstados Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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