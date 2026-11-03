Un británico que recorrió el mundo a pie durante 28 años finalmente regresó a casa

El británico Karl Bushby cumplió su sueño de recorrer el mundo a pie durante 28 años. Tras finalizar su viaje iniciado en 1998, regresó a su hogar en Hull, Inglaterra, el 2 de noviembre de 2026.

Karl Bushby comenzó su travesía el 1 de noviembre de 1998 desde Punta Arenas, Chile. Su objetivo era dar la vuelta al mundo sin utilizar vehículos y regresar a casa solo después de completar el viaje por completo. Durante este tiempo, recorrió aproximadamente 50 000 kilómetros a través de cuatro continentes y 30 países.

Durante su aventura, el viajero cruzó el congelado estrecho de Bering y transitó por territorios de Rusia, Asia y Europa. Además, en 2024 cruzó el mar Caspio en 31 días y en octubre de 2026 nadó a través del canal de la Mancha. Este último tramo de nado duró tres días.

La finalización del viaje de Karl se vio retrasada en varias ocasiones por diversas dificultades, incluyendo problemas de visado, condiciones climáticas, obstáculos financieros y la pandemia. La expedición, que inicialmente debía durar unos 12 años, se extendió así a 28 años.

Finalmente, llegó a su ciudad natal el 2 de noviembre. Karl fue recibido por su madre Angela, su hijo Adam de 36 años y su nieto de 12 años, a quien no había conocido nunca antes. Los emotivos momentos del reencuentro con su madre fueron reflejados por los medios de comunicación.

Al ser preguntado sobre qué hará tras su viaje de 28 años, Karl dijo que aún no tiene planes concretos. Sin embargo, se está rodando un documental sobre su travesía y también planea escribir un libro y realizar encuentros.