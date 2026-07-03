Bloguera que organiza fiestas en residencia de ancianos se convierte en heroína de internet

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Bloguera que organiza fiestas en residencia de ancianos se convierte en heroína de internet

Lillian Droznyak, una bloguera de 96 años, se hizo famosa en internet por las fiestas que organiza en una residencia de ancianos en Estados Unidos. Sin embargo, sus ruidosos festejos no agradaron a la dirección del centro.

La mujer se reúne frecuentemente con sus amigos para pasar el tiempo con música alta. Se dice que también hay bebidas alcohólicas en las fiestas. Lillian graba estos procesos y los comparte con sus seguidores en las redes sociales.

La administración de la residencia le ha dado una última advertencia para que no altere el orden. Si estas situaciones continúan, es posible que no se le permita permanecer en la institución.

Lillian rompió la carta recibida. Afirmó que, a pesar de su edad, no permitiría que otros definieran su vida y que viviría de la manera que ella quisiera.

Este suceso generó un intenso debate entre los usuarios de la red. Algunos apoyaron su acción, mientras que otros escribieron que también se debe tener en cuenta el orden general de la residencia.

Lillian DroznyakUSA
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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