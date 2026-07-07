Una abuela de 96 años se hizo famosa por sus fiestas ruidosas

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Una abuela de 96 años se hizo famosa por sus fiestas ruidosas

En Estados Unidos, Lillian Droniak, de 96 años, recibió una advertencia oficial de la administración de su residencia de ancianos debido a las fiestas nocturnas que organiza regularmente. Así lo informó The People .

Se informa que la dirección de la residencia envió una carta formal a la mujer tras las reiteradas quejas de los vecinos. La administración señala que organizar fiestas ruidosas constantemente y ofrecer bebidas alcohólicas a otros residentes infringe el reglamento interno y las normas de seguridad.

Lillian Droniak expresó su descontento con esta decisión, afirmando que paga 12 000 dólares al mes por vivir en la residencia.

«Puedo hacer lo que quiera. Esta noche vendrán mis amigas otra vez; beberemos y cotillearemos. Me encantan las fiestas y nadie puede detenerme», declaró.

Poco después, el representante de Droniak anunció que la situación se había resuelto positivamente. Se le permitió recibir visitas en su habitación hasta tarde. Sin embargo, la prohibición de servir bebidas alcohólicas sigue vigente.

Se señala que Lillian Droniak publica videos en redes sociales desde 2021 y se ha hecho conocida entre los usuarios de internet. Vive en la residencia desde hace dos años. Droniak se mudó al centro tras fracturarse la pierna en 2024. En marzo de 2026, celebró su 96 cumpleaños en la residencia.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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