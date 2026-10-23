El embajador estadounidense sugiere posibles ataques contra Irán, Trump dice no estar al tanto

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El embajador estadounidense sugiere posibles ataques contra Irán, Trump dice no estar al tanto

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump reaccionó abiertamente a los informes sensacionalistas sobre la posibilidad de que Estados Unidos ataque territorio iraní durante el próximo fin de semana.

El jefe de la Casa Blanca adoptó una postura inesperada al declarar que no estaba al tanto de la declaración realizada por Tom Barrack, embajador del país en Turquía.

«Es un hombre influyente, pero no sé nada al respecto»: la respuesta de Trump

Ante la pregunta de los periodistas sobre la declaración del embajador, el presidente Trump respondió de manera breve y misteriosa:

  • Declaración del presidente: «Creo que es una persona muy influyente. Sin embargo, no sé nada al respecto», subrayó el presidente estadounidense.

¿En qué consistía la sensacional declaración del embajador Tom Barrack?

Anteriormente, la influyente publicación The Times of Israel había publicado los contundentes comentarios del embajador de Estados Unidos en Turquía, Thomas Barrack, sobre la probabilidad de operaciones militares en Oriente Medio:

  • «¿Son posibles los ataques? Absolutamente»: A la pregunta de los periodistas sobre si Estados Unidos podría reanudar los ataques contra Irán en los próximos días, el diplomático respondió: «¿Existe la posibilidad de que Estados Unidos ataque a Irán este fin de semana? Sin duda, absolutamente», respondió;

  • Planes de defensa: Esta declaración fue interpretada como una señal de que las relaciones entre Washington y Teherán han llegado a un punto extremadamente peligroso.

Aumento del nivel de riesgo: las familias de los diplomáticos abandonan la región

Ante la creciente probabilidad de operaciones militares, se están tomando medidas para evacuar a los funcionarios estadounidenses de la región hacia zonas seguras:

  • En Arabia Sauditaevacuación: En Arabia Saudita, el personal estadounidense y sus familiares recibieron la orden de abandonar el país de inmediato;

  • Diplomáticos en otros países: Asimismo, se informó que las familias de los diplomáticos estadounidenses que trabajan en otros países de la región también recibieron instrucciones de abandonar dichas zonas por motivos de seguridad.

La escalada de la situación en la región genera gran preocupación en los mercados internacionales, especialmente en los precios del petróleo y las rutas logísticas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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