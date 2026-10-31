Sensación de Axios: ¿Están Washington y Teherán al borde de un gran acuerdo?

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Sensación de Axios: ¿Están Washington y Teherán al borde de un gran acuerdo?

Diplomáticos cataríes lograron un avance significativo en la reanudación de las negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos durante discusiones largas y complejas en Teherán. Así lo informó el influyente portal Axios citando fuentes diplomáticas.

Las fuentes destacan que, durante el maratón de 12 horas de negociaciones en Teherán, los mediadores cataríes estuvieron en contacto constante con la Casa Blanca. Se informó que la siguiente etapa del proceso continuará el sábado en Doha.

Condiciones contradictorias de las partes: ¿Cuál es el principal obstáculo?

Funcionarios estadounidenses señalan que llegar a un acuerdo no es fácil, ya que ambos países presentan exigencias diametralmente opuestas:

  • Exigencia de Washington: La Casa Blanca exige que Teherán acepte concesiones estrictas sobre su programa nuclear y limite drásticamente sus actividades nucleares;

  • Condiciones de Teherán: La parte iraní exige, antes de comenzar las negociaciones, que Estados Unidos levante el bloqueo marítimo, devuelva los fondos iraníes congelados en el extranjero y permita la venta libre de su petróleo en los mercados internacionales.

Vacilación en la Casa Blanca: escepticismo de Vance, Kushner y Trump

Fuentes estadounidenses indican que dentro de la propia administración estadounidense existen puntos de vista divergentes sobre este asunto:

  • Partidarios de las negociaciones: El vicepresidente estadounidense J.D. Vance, junto con los enviados especiales del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, están a favor de reanudar el diálogo con Teherán y lograr un gran acuerdo político;

  • La duda de Trump: Sin embargo, el presidente Donald Trump se muestra muy escéptico sobre si Irán aceptará alguna vez condiciones reales que sean aceptables para Estados Unidos.

Las consultas diplomáticas que continuarán en Doha podrían marcar un punto de inflexión importante para reducir las tensiones en Oriente Medio y aliviar la inestabilidad en el mercado petrolero mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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