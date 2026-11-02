Nuevo mensaje de la Casa Blanca: Trump revela detalles de negociaciones secretas con Irán (video)

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Nuevo mensaje de la Casa Blanca: Trump revela detalles de negociaciones secretas con Irán (video)

El presidente estadounidense Donald Trump hizo una nueva declaración importante sobre las relaciones con Teherán y los diálogos diplomáticos en curso. Según él, la parte iraní busca seriamente llegar a un acuerdo con Washington, pero el líder de la Casa Blanca expresó abiertamente sus dudas sobre su fiabilidad.

Durante un evento, rodeado de periodistas, Trump abordó la dirección que están tomando las relaciones entre las partes en el contexto de las tensiones en Oriente Medio.

«Las negociaciones van bien, pero es difícil confiar en ellos»: los puntos clave de Trump

El líder de la Casa Blanca evaluó el estado actual del diálogo de la siguiente manera:

  • La intención de Teherán: «Ellos quieren llegar a un acuerdo. Las negociaciones van bien...», subrayó el presidente de EE. UU.;

  • Duda abierta y cautela: «...pero para ser honesto, no son muy fiables», añadió Trump, absteniéndose de dar una evaluación positiva de las acciones de la contraparte;

  • El veredicto final queda en manos del tiempo: «Solo el tiempo dirá si llegan a un acuerdo o no», concluyó el jefe de Estado.

El juego diplomático detrás de las declaraciones tensas

Esta intervención es la continuación lógica de la compleja retórica geopolítica entre Washington y Teherán:

  • Presión y diálogo simultáneos: Aunque Trump había dicho anteriormente que la situación se resolvería pronto con «un acuerdo o una ruptura definitiva», ahora confirma que las oportunidades permanecen en la mesa de negociación;

  • La posición cautelosa de Teherán: Por su parte, la parte iraní insiste en la necesidad de priorizar una diplomacia racional sin detener los preparativos militares;

  • ¿Está cerca el resultado?: El optimismo cauteloso de Trump muestra que las partes discuten ciertas condiciones tras bambalinas, pero la desconfianza mutua sigue siendo el principal obstáculo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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