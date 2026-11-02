Trump lanza un severo ultimátum a Irán, Teherán pone a su ejército en alerta

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha llegado a su punto más peligroso y culminante. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el conflicto con Irán encontrará pronto una solución, sea cual sea, y lanzó un ultimátum claro y firme a Teherán: o se llega a un acuerdo completo, o Washington pondrá fin a este asunto por la fuerza.

En una entrevista concedida al canal Right Side Broadcasting Network (RSBN), el jefe de la Casa Blanca subrayó que esta confrontación terminará muy pronto.

La declaración de Trump: «Acabaremos con ellos»

El presidente estadounidense expresó su opinión sin ninguna duda sobre el futuro de la situación:

Uno de los dos caminos: «Ya hemos logrado esa victoria y muy pronto terminaremos con todo esto, de una forma u otra. O firman un acuerdo con nosotros, o simplemente pondremos un punto final definitivo», declaró Trump.

«El camino más fácil»: El presidente añadió que este proceso sería «probablemente el camino más fácil» para Estados Unidos, demostrando su total confianza en la superioridad militar de Washington.

La posición de Teherán: Esperanza en la diplomacia y preparación militar total

El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Abbas Araghchi, hizo una declaración oficial el domingo, subrayando que los líderes del país esperan que la Casa Blanca tome decisiones racionales:

Llamado a un enfoque racional: «Estamos realizando todos los esfuerzos diplomáticos y esperamos que el enfoque de la otra parte sea lógico y elija la diplomacia en lugar de otras opciones», dijo Araghchi.

Preparación del ejército: Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia iraní dejó claro que las fuerzas armadas del país han sido puestas en estado de alerta máxima ante la posibilidad de que se reanuden los enfrentamientos armados y que están listas para responder adecuadamente a cualquier ataque.

Marco Rubio: La diplomacia es prioritaria, pero la opción militar está sobre la mesa

Durante una conferencia de prensa celebrada el sábado en Atlanta, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó la línea estratégica oficial de Washington:

La elección de la mesa de negociaciones: «El presidente Trump prefiere resolver el problema por la vía diplomática en la mesa de negociaciones y no en el campo de batalla», subrayó Rubio.

El factor del poder militar: El jefe del Departamento de Estado recordó que, si la diplomacia no da resultados, las fuerzas armadas estadounidenses poseen suficiente poder para eliminar completamente el problema iraní por la vía militar si fuera necesario.

Si los contactos diplomáticos no dan resultados en los próximos días, la región de Oriente Medio podría convertirse en el centro de una nueva escalada militar a gran escala.