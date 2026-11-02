Trump lanza un severo ultimátum a Irán, Teherán pone a su ejército en alerta

·135·Mundo
Trump lanza un severo ultimátum a Irán, Teherán pone a su ejército en alerta

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha llegado a su punto más peligroso y culminante. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el conflicto con Irán encontrará pronto una solución, sea cual sea, y lanzó un ultimátum claro y firme a Teherán: o se llega a un acuerdo completo, o Washington pondrá fin a este asunto por la fuerza.

En una entrevista concedida al canal Right Side Broadcasting Network (RSBN), el jefe de la Casa Blanca subrayó que esta confrontación terminará muy pronto.

La declaración de Trump: «Acabaremos con ellos»

El presidente estadounidense expresó su opinión sin ninguna duda sobre el futuro de la situación:

  • Uno de los dos caminos: «Ya hemos logrado esa victoria y muy pronto terminaremos con todo esto, de una forma u otra. O firman un acuerdo con nosotros, o simplemente pondremos un punto final definitivo», declaró Trump.

  • «El camino más fácil»: El presidente añadió que este proceso sería «probablemente el camino más fácil» para Estados Unidos, demostrando su total confianza en la superioridad militar de Washington.

La posición de Teherán: Esperanza en la diplomacia y preparación militar total

El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Abbas Araghchi, hizo una declaración oficial el domingo, subrayando que los líderes del país esperan que la Casa Blanca tome decisiones racionales:

  • Llamado a un enfoque racional: «Estamos realizando todos los esfuerzos diplomáticos y esperamos que el enfoque de la otra parte sea lógico y elija la diplomacia en lugar de otras opciones», dijo Araghchi.

  • Preparación del ejército: Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia iraní dejó claro que las fuerzas armadas del país han sido puestas en estado de alerta máxima ante la posibilidad de que se reanuden los enfrentamientos armados y que están listas para responder adecuadamente a cualquier ataque.

Marco Rubio: La diplomacia es prioritaria, pero la opción militar está sobre la mesa

Durante una conferencia de prensa celebrada el sábado en Atlanta, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó la línea estratégica oficial de Washington:

  • La elección de la mesa de negociaciones: «El presidente Trump prefiere resolver el problema por la vía diplomática en la mesa de negociaciones y no en el campo de batalla», subrayó Rubio.

  • El factor del poder militar: El jefe del Departamento de Estado recordó que, si la diplomacia no da resultados, las fuerzas armadas estadounidenses poseen suficiente poder para eliminar completamente el problema iraní por la vía militar si fuera necesario.

Si los contactos diplomáticos no dan resultados en los próximos días, la región de Oriente Medio podría convertirse en el centro de una nueva escalada militar a gran escala.

Donald TrumpAbbas AraghchiMarco RubioRelaciones Estados Unidos-IránGeopolítica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Sensación de Axios: ¿Están Washington y Teherán al borde de un gran acuerdo?Sensación de Axios: ¿Están Washington y Teherán al borde de un gran acuerdo?31 octubre 13:23El embajador estadounidense sugiere posibles ataques contra Irán, Trump dice no estar al tantoEl embajador estadounidense sugiere posibles ataques contra Irán, Trump dice no estar al tanto23 octubre 23:45Abbas Araghchi anuncia las condiciones para salir del punto muerto con EE. UU. sobre el estrecho de OrmuzAbbas Araghchi anuncia las condiciones para salir del punto muerto con EE. UU. sobre el estrecho de Ormuz27 septiembre 22:20¿Cuándo se retirará EE. UU. de Irán?: Trump amenaza con repetir el escenario de Venezuela¿Cuándo se retirará EE. UU. de Irán?: Trump amenaza con repetir el escenario de Venezuela14 septiembre 13:40Respuesta inesperada de Trump sobre los misiles iraníes: Respondió con una sola fraseRespuesta inesperada de Trump sobre los misiles iraníes: Respondió con una sola frase12 septiembre 07:01Marco Rubio y Donald Trump hacen declaraciones contradictorias sobre UcraniaMarco Rubio y Donald Trump hacen declaraciones contradictorias sobre UcraniaAyer 08:38
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos