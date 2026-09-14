El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha hecho una declaración sensacional y abierta que sacude el conflicto militar en Oriente Medio y el mercado energético mundial. Durante un encuentro con periodistas en un prestigioso torneo en su club de golf en Irlanda, el jefe de la Casa Blanca reveló los verdaderos objetivos y condiciones de la presencia militar de Washington en Irán. Según información de la prensa estadounidense influyente, Trump declaró que EE. UU. terminará abandonando el territorio iraní a menos que decidan tomar el control de las reservas de petróleo del país, tal como hicieron en Venezuela.

El presidente destacó que en Venezuela, EE. UU. obtuvo inmensas fuentes de petróleo y que estas riquezas compensaron con creces los gastos militares, sugiriendo que el conflicto iraní podría terminar este mismo noviembre, inmediatamente después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en el Congreso. ¿Realmente busca Washington apropiarse de los millones de barriles de petróleo iraní? ¿Cómo funcionaría la táctica utilizada en Venezuela contra Teherán y qué impacto podrían tener las elecciones de noviembre en la guerra en Oriente Medio?

«¡Como en Venezuela!»: El sensacional cálculo económico de Trump

Las principales confesiones del jefe de la Casa Blanca durante su diálogo abierto con los periodistas:

Condicionar el factor petróleo: «Al final nos iremos de allí. ¡A menos que decidamos quedarnos y quedarnos con el petróleo! ¡Como en Venezuela! Ya no hablan nada de Venezuela últimamente, ¿verdad?», dijo Trump;

La experiencia de Venezuela y los ingresos: El presidente afirmó abiertamente que, gracias al control establecido sobre las reservas de petróleo de Venezuela, EE. UU. recuperó varias veces los fondos gastados en sus operaciones militares;

La diplomacia del oro negro: Esta declaración de Trump demostró una vez más que las intervenciones militares extranjeras de EE. UU. no son solo geopolíticas, sino que se basan principalmente en intereses financieros y energéticos directos.

Fecha de finalización de la guerra: Noviembre y las elecciones al Congreso

Se anunció un plazo inesperado para el fin del conflicto armado en torno a Irán:

Plan de paz para este año: Trump estimó que la guerra con Irán podría terminar oficialmente este mismo año;

Relación con las elecciones: El líder de la Casa Blanca precisó una fecha: «Quizás ocurra justo después de las elecciones de mitad de mandato al Congreso en noviembre», subrayó;

Capitalización política: Los expertos opinan que, con estas declaraciones, Trump promete a los votantes estadounidenses no prolongar el conflicto y retirarse con un gran beneficio económico gracias al petróleo.

Amenaza al mercado petrolero mundial y equilibrio de poder en Oriente Medio

La posición abierta de Trump plantea grandes interrogantes en las relaciones internacionales:

Inestabilidad del mercado energético: Si EE. UU. comenzara oficialmente a tomar el control del petróleo iraní, esto podría desestabilizar por completo el estrecho de Ormuz y toda la logística de Oriente Medio;

Conflicto con el derecho internacional: La declaración de apoderarse abiertamente de las riquezas naturales de un país mediante la fuerza militar es un duro golpe a las normas del derecho internacional y abre la puerta a fuertes protestas en la ONU;

Respuesta potencial de Teherán: La parte iraní podría resistir hasta el final para no entregar sus riquezas nacionales, lo que conlleva el riesgo de profundizar el conflicto incluso después de noviembre.

Esta reacción inesperada y tajante de Donald Trump mostró una vez más que la crisis iraní no es solo una confrontación política, sino una lucha feroz por el dominio del oro negro mundial.

¿Cree usted que EE. UU. puede realmente tomar el control total de las reservas de petróleo iraníes como en Venezuela y terminar la guerra en noviembre, o esta resistencia en Oriente Medio se prolongará? ¿Qué opina de la política abierta de Trump sobre la incautación militar de las riquezas naturales de los países? ¡Deje sus comentarios y comparta este análisis sensacional sobre energía y política mundial con sus allegados!