El Golfo Pérsico al borde de la guerra: los aliados de EE. UU. se preparan para un ataque contra Irán

La región de Oriente Medio se encuentra nuevamente al borde de un conflicto militar a gran escala. Los principales países árabes del Golfo Pérsico han comenzado preparativos de emergencia ante una posible reanudación de las hostilidades militares entre Estados Unidos e Irán.

El influyente medio estadounidense The Wall Street Journal informa, citando fuentes bien informadas, que los aliados clave de Washington en la región, en particular Catar y los Emiratos Árabes Unidos, estiman que una operación militar a gran escala del Pentágono contra Irán podría comenzar esta misma semana.

Medidas de seguridad de emergencia en la región: ejercicios y educación en línea

Debido al riesgo de escalada, los países de la región han elevado las medidas de seguridad al nivel máximo:

Ejercicios de emergencia en Catar y EAU: Se están realizando ejercicios urgentes de seguridad y protección civil en los principales nodos de transporte de ambos países, incluidos los grandes aeropuertos internacionales;

Educación en línea en Arabia Saudita: Como medida de precaución, las clases en las escuelas del Reino se han trasladado a un formato de educación a distancia (en línea);

Cancelación de eventos internacionales: Los participantes en una importante conferencia internacional de energía en Abu Dabi están acortando sus viajes y abandonando el país por recomendación de las autoridades locales.

La preocupación de las monarquías árabes y la advertencia a Teherán

La principal preocupación de los países del Golfo está relacionada con las posibles represalias de Irán:

Amenaza a la infraestructura: Existe una seria preocupación de que, en respuesta a un ataque estadounidense, los misiles y drones iraníes puedan atacar las infraestructuras económicas, petroleras, gasísticas y civiles de los países árabes vecinos;

Ultimátum firme: Algunos países árabes ya han advertido a Teherán: si se ataca su infraestructura territorial, se reservan el derecho de responder militarmente, ya sea de forma independiente o junto con sus aliados.

Impasse diplomático y la declaración de Trump

La presión geopolítica ha alcanzado su punto máximo debido a la interrupción de los canales diplomáticos:

Ineficacia del diálogo: The Wall Street Journal señala que las negociaciones secretas entre Washington y Teherán, mediadas por Catar, se encuentran actualmente en un callejón sin salida;

Reacción de la Casa Blanca: Anteriormente, Donald Trump Axios declaró en una entrevista que Estados Unidos «no tiene prisa» por tomar decisiones sobre nuevos ataques y que el diálogo «va bien».

Sin embargo, las medidas de seguridad de emergencia y los preparativos militares en la región indican que las partes se están preparando para el escenario más peligroso.