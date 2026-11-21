Trump habla sobre el acuerdo con Irán: ¿qué condición no está aceptando EE. UU.?
Donald Trump declaró que Irán desea llegar a un acuerdo con Estados Unidos, pero que por ahora no está de acuerdo con las condiciones aceptables para Washington. El presidente estadounidense enfatizó su intención de forjar un «acuerdo real» con Teherán, no uno ordinario.
La cuestión de un acuerdo en las relaciones entre EE. UU. e Irán ha vuelto a la agenda. Según el presidente Donald Trump, Teherán está interesado en negociar, pero aún no está listo para aceptar las condiciones que cumplen con las demandas de Washington. Trump hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
¿Qué tipo de acuerdo quiere lograr Trump con Irán?
El presidente estadounidense no descartó la posibilidad de un acuerdo con Irán. Sin embargo, subrayó que cualquier pacto debe ser también aceptable para Washington.
«Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero no quieren hacer el acuerdo que sería aceptable para mí. Queremos un acuerdo real, no el acuerdo falso que Irán ha estado haciendo durante 51 años. La gente dice 47 años, pero en realidad son 51», dijo Trump.
De este modo, aunque el líder estadounidense expresó su disposición a negociar con Teherán, dejó claro que no aceptará un acuerdo que no cumpla con las exigencias de Washington.
Sin embargo, en esta declaración, Trump no detalló qué condiciones específicas espera que Irán cumpla.
Trump anunció 10 acuerdos comerciales más
En la conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense también abordó temas de comercio internacional. Según informó, Washington planea cerrar 10 acuerdos comerciales más en un futuro próximo.
Esta declaración también ofrece una visión de los planes de la administración estadounidense para expandir sus relaciones económicas exteriores.
Por ahora, la declaración de Trump sobre el acuerdo con Irán deja abiertas las preguntas sobre bajo qué condiciones podrían continuar las negociaciones. El punto más importante sigue siendo hasta qué punto Teherán está dispuesto a ceder ante las demandas de Washington.
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