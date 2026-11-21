Donald Trump declaró que Irán desea llegar a un acuerdo con Estados Unidos, pero que por ahora no está de acuerdo con las condiciones aceptables para Washington. El presidente estadounidense enfatizó su intención de forjar un «acuerdo real» con Teherán, no uno ordinario.

La cuestión de un acuerdo en las relaciones entre EE. UU. e Irán ha vuelto a la agenda. Según el presidente Donald Trump, Teherán está interesado en negociar, pero aún no está listo para aceptar las condiciones que cumplen con las demandas de Washington. Trump hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

¿Qué tipo de acuerdo quiere lograr Trump con Irán?

El presidente estadounidense no descartó la posibilidad de un acuerdo con Irán. Sin embargo, subrayó que cualquier pacto debe ser también aceptable para Washington.