Gran intriga en la política italiana: ¿por qué Giorgia Meloni quiere dimitir antes de tiempo?

La presidenta del Consejo de Ministros de Italia Giorgia Meloni discutió con sus aliados políticos la posibilidad de dimitir en marzo de 2027 y convocar elecciones parlamentarias anticipadas en el país. Así lo informó uno de los medios más influyentes de Italia, La Repubblica citando sus propias fuentes.

Aunque los representantes oficiales de la coalición y la propia Meloni habían afirmado anteriormente que el Parlamento trabajaría hasta el otoño de 2027, al final de su mandato, los planes políticos entre bastidores sugieren que se está considerando un nuevo escenario para redistribuir el poder en Roma.

Salida tras la cumbre de Roma: fechas y escenarios probables

Según el plan discutido en los círculos políticos italianos, la dimisión de la primera ministra está vinculada a un evento internacional importante:

Un paso tras la cumbre histórica: Las fuentes señalan que Meloni planea dejar su cargo después de la cumbre de la Unión Europea que se celebrará en Roma con motivo del 70º aniversario de los Tratados de Roma;

La fecha más temprana — 16 de mayo: Según los cálculos del medio, si la dimisión ocurre en marzo, la fecha más temprana posible para celebrar elecciones parlamentarias anticipadas sería el 16 de mayo de 2027;

La opción más probable — el mes de junio: Sin embargo, el escenario principal y más favorable es organizar las elecciones nacionales en junio, coincidiendo con las elecciones locales (municipales).

Obstáculos diplomáticos y declaraciones públicas

La implementación de este plan enfrenta una serie de contradicciones organizativas y políticas:

El problema de trasladar la cumbre desde Bruselas: Actualmente se están realizando los preparativos para la cumbre de aniversario en Roma, pero trasladar la reunión de la UE de la tradicional Bruselas a Roma requiere el consentimiento unánime de los 27 estados miembros de la organización;

La posición oficial de la coalición: Los representantes de la coalición gobernante siguen insistiendo abiertamente en que el Parlamento cumplirá sus funciones hasta el otoño de 2027;

Cálculo político: Según los expertos, convocar elecciones anticipadas mientras los índices de aprobación son altos podría permitir a Meloni y a su partido consolidar aún más su posición en el Parlamento.

Estas discusiones políticas en Italia señalan el inicio de cambios significativos en uno de los principales países líderes de la Unión Europea a principios de 2027.