¿Por qué el primer ministro italiano canceló su visita oficial a Estados Unidos?

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¿Por qué el primer ministro italiano canceló su visita oficial a Estados Unidos?

Una grave crisis ha surgido en las relaciones entre dos países aliados tras un choque inesperado de declaraciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia Antonio Tajani calificó las palabras de Trump de «graves e insultantes» y canceló inmediatamente su visita oficial prevista a Washington.

La tajante declaración de Tajani en X (Twitter)

El jefe de la política exterior italiana manifestó en su página de redes sociales el 19 de junio que las palabras del presidente estadounidense eran una falta de respeto no solo hacia la jefa del gobierno, sino hacia todo el pueblo italiano :

«Las declaraciones graves e insultantes del presidente Trump sobre la primera ministra Giorgia Meloni equivalen a insultar a toda Italia. Por este motivo, he decidido cancelar mi visita programada a EE. UU. los días 21 y 22 de junio».

Debido a esta decisión, se canceló la participación de Tajani en el gran foro de negocios, inversiones e innovación Italia-EE. UU. que debía celebrarse en Miami, así como su reunión crucial cara a cara con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio fue cancelada.

¿Qué causó el conflicto? La alegación del «ruego»

El estallido del conflicto diplomático fue provocado por una entrevista de Donald Trump al canal de televisión italiano La7 Durante la conversación, el líder estadounidense afirmó que Giorgia Meloni, en sentido figurado, había «rogado» por tomarse una foto con él durante la cumbre del G7 (Grupo de los Siete) y que en ese momento sintió lástima por la primera ministra italiana.

La firme respuesta de Giorgia Meloni

La primera ministra italiana reaccionó muy rápida y tajantemente a estas palabras de Trump, calificándolas de absoluta invención :

«Tales declaraciones son totalmente inventadas. Estoy asombrada. No entiendo por qué el presidente de EE. UU. se comporta así con sus aliados. Lamentablemente, este no es el primer caso... Debe recordar una cosa: ni yo ni Italia rogamos jamás».

Meloni también acusó a Trump de no mostrar tal firmeza frente a los verdaderos adversarios de los países occidentales y de presionar únicamente a sus aliados.

Se dice que el enfriamiento de las relaciones también se debió a que Trump criticó la declaración del Papa León XIV en la primavera de 2026.

Sea como sea, las diferencias de opinión entre la Casa Blanca y el Vaticano no son una novedad.

El futuro de las relaciones: la OTAN y la cuestión de Irán

Según los observadores, este enfriamiento entre Roma y Washington no es solo una enemistad personal, sino el resultado de profundos desacuerdos geopolíticos. Ambos países tienen dificultades para encontrar un lenguaje común en los siguientes asuntos :

  • Irán y la amenaza nuclear : Trump acusa a Meloni de no apoyar lo suficiente a EE. UU. e Israel en la crisis relacionada con Irán y de mirar la amenaza con pasividad.

  • La OTAN y la cooperación transatlántica : Mientras la nueva administración de EE. UU. exige más compromisos a sus aliados europeos, Italia intenta defender su posición de política exterior independiente.

Seguiremos observando cómo este «iceberg» diplomático afectará la solidaridad dentro de la OTAN en el futuro.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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