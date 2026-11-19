La Primera Ministra italiana Giorgia Meloni Antes del inicio de la cumbre de la «coalición de voluntarios» en Berlín, Roma reafirmó que no enviará un contingente militar terrestre al territorio ucraniano. Así lo informó el diario económico italiano Il Sole 24 Ore citando fuentes del gobierno de la República.

La reunión de los líderes europeos en la capital alemana tuvo lugar simultáneamente a las históricas negociaciones trilaterales entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, celebradas al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen, China. En este contexto geopolítico, los aliados europeos de Kiev, incluidos los enviados especiales estadounidenses que llegaron a Berlín, Steve Witkoff y Jared Kushner intentan elaborar una agenda de negociación común.

La distinción entre el «quinteto» diplomático y el «trío» militar

Il Sole 24 Ore escribe que el gabinete de Giorgia Meloni subrayó la necesidad de trazar una línea clara entre el trabajo diplomático llevado a cabo por el «quinteto» europeo (Italia, Francia, Alemania, Polonia, Reino Unido) y las iniciativas militares del «trío» E3 destinadas a formar fuerzas multinacionales.

«Italia ha dejado claro en repetidas ocasiones que no enviará a sus propios militares como parte de las fuerzas propuestas en Ucrania. Estos dos roles son diferentes, pero complementarios», informa el diario citando fuentes de la oficina de la Primera Ministra italiana.

Dirección del asunto Posición oficial del gobierno italiano (según los medios) Contingente militar Rechazo categórico a enviar tropas terrestres a Ucrania (Il Sole 24 Ore) Distribución de formatos Separar la diplomacia del «quinteto» europeo de las iniciativas militares del E3 Ayuda de 45 mil millones de euros Posición de espera; exigencia de un estudio detallado en lugar de apresurado del documento (La Repubblica)

El paquete de ayuda de 45 mil millones de euros y la presión política interna

La Repubblica Según el periódico, la delegación italiana en Berlín también adoptó una posición de espera respecto al nuevo paquete de ayuda financiera de 45 mil millones de euros propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen . El entorno de Meloni se niega a aprobar la iniciativa con urgencia, señalando la necesidad de un análisis profundo y detallado del documento.

Se señala que, anteriormente, la presión política sobre el Consejo de Ministros ya había aumentado en Italia debido a la crisis ucraniana. En particular, el líder del partido «Futuro Nacional» y eurodiputado Roberto Vannacci declaró que estaría dispuesto a apoyar al gobierno de Giorgia Meloni después de las elecciones de 2027 bajo una sola condición: el cese total de la ayuda militar y financiera a Kiev.

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