El espacio Schengen, considerado uno de los logros más importantes de la Unión Europea, se enfrenta a una nueva y dura prueba. Tras la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes ilegales en Ceuta, un enclave español en el norte de África, Italia anunció la suspensión temporal de la libre circulación entre Roma y Madrid. Esta decisión ha profundizado la crisis geopolítica y de seguridad en el continente europeo.

1. Las fronteras se cierran: un golpe inesperado de Roma a Madrid

El gobierno italiano tomó una decisión repentina y drástica, reforzando los controles en las fronteras marítimas y aéreas con España y suspendiendo temporalmente el régimen de libre circulación del acuerdo de Schengen. Asimismo, Roma ordenó reforzar al máximo los controles en la frontera terrestre con Francia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, justificó esta medida de emergencia como necesaria para garantizar la seguridad del país y proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Según los medios italianos ANSA y La Stampa esta decisión entró en vigor inmediatamente después de una reunión de urgencia presidida por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi. El Ministerio del Interior italiano confirmó que los puntos de entrada para quienes vienen de España han sido cerrados temporalmente, aunque aclaró que esta restricción no afecta el derecho de libre circulación legal de los ciudadanos de la Unión Europea.

2. El «tsunami migratorio» en Ceuta: una invasión masiva de cerca de 60 000 personas

El suceso que puso en alerta a toda Europa ocurrió en Ceuta, ciudad autónoma española situada en el continente africano. Los migrantes que buscaban pasar a Europa Occidental a través de Marruecos rompieron masivamente las barreras fronterizas en pocos días.

Mientras que el Ministerio del Interior de España informó que en los últimos días cerca de 50 000 personas habían entrado ilegalmente en la ciudad, las autoridades locales de Ceuta aseguran que esta cifra ha llegado a 60 000. La situación en Ceuta en cifras:

La situación en Ceuta en cifras:

50 000 – 60 000 personas — número estimado de migrantes que entraron ilegalmente en el territorio de Ceuta;

37 500 personas — migrantes devueltos según el acuerdo entre España y Marruecos (datos de RTVE);

2 puntos de tránsito principales — los enclaves de Ceuta y Melilla siguen siendo la principal puerta de entrada de África a Europa.

Según la radiotelevisión pública española RTVE aunque los gobiernos de Madrid y Rabat han acelerado las devoluciones, la intensidad del flujo sigue siendo inusualmente alta.

3. Duelo encendido entre Meloni y Sánchez: escenas «asombrosas» y acusaciones

Los hechos en Ceuta han provocado una guerra política abierta entre los líderes europeos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, criticó duramente la situación en territorio español, calificando las imágenes difundidas desde Ceuta como «asombrosas y terribles».

«La migración ilegal masiva e incontrolada no es solo un problema humanitario, sino una amenaza directa para las fronteras y la seguridad de toda Europa» destacó Meloni.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no dejó pasar estas críticas. Recordó que los países europeos deben mostrar solidaridad en lugar de culparse unos a otros. Al mismo tiempo, basándose en datos estadísticos oficiales, Sánchez lanzó un «golpe de respuesta» a Roma:

«Si miramos las cifras, la mayor parte de los inmigrantes ilegales que entran en la Unión Europea llega precisamente a las costas italianas» dijo Sánchez.

4. Crisis del sistema Schengen: ¿se ha roto el «punto débil» de Europa?

Los expertosseñalan que Ceuta y Melilla han sido durante años el objetivo principal de los migrantes ilegales que buscan llegar a Europa desde África. Marruecos, por su parte, desempeña un papel clave en este flujo como herramienta de tránsito y presión geopolítica.

La suspensión temporal del régimen de Schengen por parte de Italia demuestra que se ha abierto una brecha grave en la política única de seguridad y fronteras de la Unión Europea:

Restablecimiento de fronteras interiores: El refuerzo de los controles entre Francia, Italia y España pone en duda el principio fundamental de la «libre circulación» de Schengen. Presión humanitaria y política: La llegada de decenas de miles de personas en pocos días a territorios pequeños como Ceuta ha paralizado las infraestructuras locales. Señal para Bruselas: Mientras la Unión Europea no cree un mecanismo único y sólido para proteger las fronteras exteriores, estas crisis seguirán deteriorando las relaciones entre los estados miembros.

5. Conclusión: ¿qué le espera a Europa?

Esta decisión de Italia no es solo un control fronterizo temporal, sino una nueva etapa en la profunda crisis de la política migratoria de la Unión Europea. A medida que la situación en Ceuta se estabiliza, es evidente que la tensión geopolítica entre Roma y Madrid y los debates sobre el futuro de Schengen se intensificarán.

En el contexto de los procesos políticos en Ucrania y Europa del Este, este «tsunami» migratorio en el sur de Europa obliga a Bruselas a replantearse urgentemente la cuestión de la seguridad de las fronteras exteriores.