Trump publica otra burla sobre Giorgia Meloni

Donald Trump ha publicado otra burla sobre la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

El expresidente de EE. UU. publicó en Truth Social una foto suya junto a Meloni. La imagen incluye el texto: «Se necesita una orden de alejamiento».

Esta publicación surge tras una disputa pública entre ambos políticos. Anteriormente, Trump había afirmado que Meloni le pidió tomarse una foto juntos.

Giorgia Meloni calificó esta afirmación como falsa e inventada.

Posteriormente, organizaciones de verificación de hechos informaron que la imagen difundida había sido alterada. En particular, la expresión facial de Meloni fue modificada respecto a la original.