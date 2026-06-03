Conocimiento en PUBG termina en boda

Un conocimiento que comenzó a través del juego PUBG se convirtió inesperadamente en una verdadera historia de amor en la vida real.

Según los informes, una chica nacida en 2008 en la región de Samarcanda y un chico nacido en 2006 en la región de Ferganá se conocieron a través del popular juego PUBG Mobile. Las conversaciones, que inicialmente comenzaron como una simple comunicación dentro del juego, evolucionaron con el tiempo hacia una amistad y posteriormente hacia una relación seria.

Según la información que circula en las redes sociales, se dice que la pareja está a punto de formar una familia. Este caso demuestra una vez más cuán significativamente pueden impactar en la vida real las relaciones iniciadas a través de Internet y los videojuegos.

Este incidente ha provocado reacciones diversas en las redes sociales. Mientras algunos lo consideran una «historia de amor virtual» moderna, otros enfatizan la importancia de la precaución en las citas en línea.