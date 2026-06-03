Conocimiento en PUBG termina en boda

·275·Sociedad
Conocimiento en PUBG termina en boda

Un conocimiento que comenzó a través del juego PUBG se convirtió inesperadamente en una verdadera historia de amor en la vida real.

Según los informes, una chica nacida en 2008 en la región de Samarcanda y un chico nacido en 2006 en la región de Ferganá se conocieron a través del popular juego PUBG Mobile. Las conversaciones, que inicialmente comenzaron como una simple comunicación dentro del juego, evolucionaron con el tiempo hacia una amistad y posteriormente hacia una relación seria.

Según la información que circula en las redes sociales, se dice que la pareja está a punto de formar una familia. Este caso demuestra una vez más cuán significativamente pueden impactar en la vida real las relaciones iniciadas a través de Internet y los videojuegos.

Este incidente ha provocado reacciones diversas en las redes sociales. Mientras algunos lo consideran una «historia de amor virtual» moderna, otros enfatizan la importancia de la precaución en las citas en línea.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bloguero multado por conducir un coche de juguete infantil en la vía públicaHoy, 09:54Jahongir Otajonov demuestra el arte de ordeñar vacas (Video)Hoy, 08:33Lanzamiento de servicio directo de autobús de Taskent a Issyk-KulHoy, 07:57El alcalde de Taskent presenta el plan de desarrollo del distrito de UchtepaHoy, 07:53Descubierta una gran estafa de venta de coches en TaskentHoy, 07:49Podría abolirse el procedimiento para recompensar a empleados que rechazan sobornosHoy, 07:29
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Sociedad noticias

¿Se ha confirmado la presencia de un cocodrilo en el Gran Canal de Ferganá?
Un mar inmenso que apareció en medio del desierto en Uzbekistán asombra a todos
« Concierto en vivo » en una obra: un espectáculo inusual creado por trabajadores conquista Internet
Nace un bebé « gigante » en Qashqadaryo
Un chico nacido en 2007 se casó con su vecina
Un conductor se queda dormido y provoca un terrible accidente de tráfico en Samarcanda
Un ramo de 3200 dólares genera debate
La operación de una conocida bloguera en Kazajistán termina en tragedia