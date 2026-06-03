Joven roba en un apartamento de Taskent mientras los propietarios dormían

Un robo ocurrido en Taskent ha generado amplias discusiones en las redes sociales. Según los informes, un joven de 22 años entró en un apartamento por una puerta sin cerrar durante la noche, mientras los propietarios dormían.

Sin encontrar ningún obstáculo en el interior, sustrajo 5 millones de sums y 200 dólares estadounidenses que había en la casa. Los detalles de este incidente se difundieron posteriormente a través de canales de Telegram.

Tras salir del apartamento, el sospechoso no se detuvo. Al ver unas llaves de coche, bajó al aparcamiento y robó otros 7,2 millones de sums de un vehículo.

Actualmente, las fuerzas del orden están investigando el incidente. La Dirección de Policía de la Ciudad de Taskent insta a los ciudadanos a cumplir estrictamente las medidas de precaución, especialmente manteniendo puertas y ventanas cerradas por la noche y reforzando la seguridad.