Substack lanza la función Reply Rules para autores

El miércoles, la plataforma Substack anunció una nueva función llamada “Reply Rules” que permite a los autores controlar mejor la interacción con su audiencia. Con esta herramienta, los creadores de contenido pueden establecer reglas específicas para los comentarios en sus publicaciones, Notes o secciones de Chat. Por ejemplo, los autores pueden prohibir textos “AI slop” generados por inteligencia artificial, lenguaje ofensivo o incluso exigir que los comentarios se escriban exclusivamente en formato haiku. Techcrunch.com informa sobre esta noticia .

Substack explica que el sistema aprende de las acciones de los usuarios, incluidas las respuestas ocultas, y filtra automáticamente los comentarios que no coinciden con las preferencias del autor. Los autores conservan el derecho a ver los comentarios ocultos y pueden hacerlos visibles nuevamente si cambian de opinión. Actualmente, la función Reply Rules está activa para todas las publicaciones en inglés.

La plataforma siempre ha seguido un enfoque de moderación descentralizada, lo que significa que los escritores controlan sus propias comunidades. Los autores ya disponían de herramientas como bloquear publicaciones, eliminar comentarios y bloquear usuarios. Se espera que la nueva función reduzca la necesidad de revisar manualmente cada comentario.

Cabe destacar que Substack ha sido criticado por sus políticas de moderación, especialmente por su permisividad hacia publicaciones de extrema derecha. Los críticos argumentan que este enfoque abre la puerta a la retórica dañina. Substack, por su parte, ha enfatizado que se esfuerza por crear las mejores condiciones para que florezcan diversas culturas en línea y reconoce enfrentar decisiones difíciles en este proceso.

Este año, Substack ha implementado varias actualizaciones. Entre ellas se incluyen un estudio de grabación y publicación de video para autores, así como el lanzamiento de una aplicación de TV que permite a los suscriptores ver publicaciones de video y transmisiones en vivo en sus televisores.