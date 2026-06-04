Benchmark recauda fondo de 2.000 millones de dólares para su primera etapa de crecimiento

La legendaria firma de capital de riesgo Benchmark Capital, de Silicon Valley, está rompiendo con sus tradiciones de larga data para ampliar su alcance de inversión. Siendo uno de los primeros inversores en gigantes como eBay, Snap, Uber y Twitter, la firma solía limitar el tamaño de sus fondos a 425 millones de dólares. Sin embargo, según The Wall Street Journal, la compañía ha recaudado un total de 2.000 millones de dólares para dos nuevos fondos por primera vez, de los cuales 1.250 millones se destinarán a proyectos de etapa tardía (growth stage). Techcrunch.com informa al respecto. informa .

Durante décadas, Benchmark se ha mantenido fiel a su estrategia selectiva, buscando obtener al menos un 20% de participación en cada startup. Pero el rápido crecimiento en la inteligencia artificial (IA) y las rondas de inversión de cientos de millones de dólares de empresas como Anthropic u OpenAI comenzaron a plantear desafíos para los fondos más pequeños de Benchmark. El nuevo fondo de etapa temprana de 750 millones de dólares otorga a la compañía mayor flexibilidad en el mercado actual, donde las valoraciones de las startups se han disparado.

En los últimos meses, la compañía ha cambiado su estrategia, invirtiendo no solo en proyectos de IA de Serie A, sino también de Serie B como Gumloop y Monaco. El socio de Benchmark, Everett Randle, señaló que la firma está lista para establecer relaciones profundas con los emprendedores en cualquier etapa temprana de la vida de una empresa. Estos cambios demuestran el deseo de la compañía de adaptarse a las demandas del mercado.

Este giro estratégico también fue impulsado por la exitosa OPV del fabricante de chips Cerebras. Benchmark participó en la ronda pre-OPV de la compañía, obteniendo 3.250 millones de dólares en rendimientos. Bajo el nuevo fondo de crecimiento, la compañía planea realizar de 5 a 6 grandes inversiones tanto en su cartera existente como en nuevas startups prometedoras.

Junto con su política de inversión, Benchmark también ha experimentado cambios en su equipo directivo. En los últimos dos años, Miles Grimshaw regresó a Thrive Capital, y la única socia mujer de la firma, Sarah Tavel, fue ascendida a venture partner. Además, Victor Lazarte dejó el equipo para lanzar su propia firma de capital de riesgo personal.