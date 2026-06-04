Gran acuerdo entre empresas de Elon Musk: xAI compra Megapack a Tesla

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Gran acuerdo entre empresas de Elon Musk: xAI compra Megapack a Tesla

Los documentos relacionados con el proceso de OPI de SpaceX han revelado importantes transacciones financieras entre empresas del ecosistema de Elon Musk. Según los informes, la startup de IA xAI ha adquirido sistemas de almacenamiento de energía Megapack de Tesla por aproximadamente 269 millones de dólares. Transacciones anteriores de este tipo habían alcanzado los 430 millones de dólares. Ixbt.com informa .

Estos acuerdos tienen como objetivo proporcionar energía estable a los centros de datos y a la infraestructura de IA de xAI. Los sistemas Megapack son acumuladores de energía a gran escala que soportan el funcionamiento continuo de sistemas de computación de alto rendimiento.

La divulgación de esta información coincide con los preparativos de SpaceX para una OPI valorada en 1,77 billones de dólares, con planes de recaudar casi 75.000 millones de dólares en inversiones. Esto destaca la interconexión de los flujos financieros dentro del imperio de Musk.

Técnicamente, el Megapack Gen 3 utiliza grandes celdas de batería de 2,8 litros, lo que aumenta significativamente la capacidad energética. El nuevo modelo cuenta con 5 MWh de potencia, una mejora sustancial frente a los 3,9 MWh de la versión anterior Megapack 2. Además, Tesla ha simplificado la unidad térmica, reduciendo las conexiones en un 78%.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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