Puerto espacial del futuro: El complejo Starbase de SpaceX en nuevas fotos

Un fotógrafo del canal RGV Aerial Photography ha publicado una foto aérea de alta resolución del sitio de lanzamiento Starbase propiedad de SpaceX. Tomada desde una altitud de aproximadamente 1.844 metros sobre el nivel del suelo, esta imagen revela completamente la asombrosa escala del puerto espacial. Ixbt.com informa al respecto. informe .

La imagen muestra claramente dos Orbital Launch Mounts, amplias instalaciones de infraestructura, carreteras, almacenes, vehículos y la zona costera a lo largo de la bahía. SpaceX está preparando activamente el sitio para aumentar la cadencia de vuelos de la nave Starship, lo que permitirá futuras misiones a la Luna y Marte.

La publicación también incluye un video de tres horas titulado "Starbase Xpanded Episode 23" en YouTube. En él, expertos de RGV Aerial Photography discuten en detalle las nuevas fotos, los cambios en las instalaciones y las últimas noticias de la industria coheteril.

Fundada en 2002 por Elon Musk, SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) es una empresa aeroespacial privada y pionera en la astronáutica comercial. La compañía fue la primera en el mundo en desarrollar vehículos de lanzamiento orbitales reutilizables, los Falcon 9.

Como recordatorio, SpaceX anunció anteriormente de manera oficial los parámetros de su oferta pública inicial (IPO). Se espera que este proceso sea la mayor IPO de la historia.