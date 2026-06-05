Operadores rusos debaten desbloquear ciertos servicios sin VPN

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Operadores rusos debaten desbloquear ciertos servicios sin VPN

Los operadores de telecomunicaciones rusos Beeline y T2 están explorando opciones para relajar las restricciones de los servicios VPN que no violan la legislación nacional, en consulta con el gobierno. Así lo anunció Sergey Anokhin, CEO de VimpelCom (marca Beeline). Según informa Ixbt.com el informe indica.

Según Anokhin, no se trata de crear una lista federal oficial de servicios VPN aprobados, sino de desarrollar un mecanismo para proporcionar acceso a ciertos recursos actualmente disponibles en Rusia solo a través de VPN. Estos incluyen redes neuronales y plataformas de entretenimiento, incluidos servicios que han abandonado el mercado pero no violan la ley.

El ejecutivo de Beeline enfatizó que este modelo se está discutiendo con varias agencias y ha recibido apoyo. Se planea incluir esta función en ciertas tarifas en un futuro cercano. Los usuarios no necesitarán instalar una aplicación separada ni activar manualmente la VPN; el sistema funcionará automáticamente como parte de la tarifa.

El operador T2 también confirmó que todos los principales operadores de telecomunicaciones están trabajando en esta iniciativa. La empresa expresó su interés en minimizar el impacto de las restricciones en los suscriptores. Actualmente, muchos usuarios enfrentan dificultades para acceder a ChatGPT y otras plataformas tecnológicas internacionales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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