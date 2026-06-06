La serie Xiaomi 17T se lanza con una enorme batería de 7000 mAh

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La serie Xiaomi 17T se lanza con una enorme batería de 7000 mAh

Xiaomi ha anunciado nuevos detalles sobre su próxima serie de smartphones Xiaomi 17T. Esta gama insignia, diseñada para el mercado chino, cuenta con una capacidad significativamente mayor que los modelos anteriores, equipada con una batería de 7000 mAh. Esto aumenta considerablemente la autonomía de los dispositivos. Según Ixbt.com informa .

La nueva tecnología de batería presenta el mayor contenido de silicio (16 %) en la historia de Xiaomi. Esto ayuda a aumentar la densidad de energía, lo que resulta en una mayor vida útil a pesar de que los paquetes de batería son más ligeros. Según la empresa, los smartphones pueden mantener la carga hasta 1,88 días en uso normal.

Técnicamente, la serie Xiaomi 17T admite carga rápida por cable de 100 W e inalámbrica de 50 W. Lo más importante es que la batería retiene el 80 % de su capacidad incluso después de 1600 ciclos de carga y descarga. Esto permite a los usuarios utilizar el dispositivo de manera eficiente durante muchos años.

Recordemos que se esperaba que la serie Xiaomi 17T se lanzara con varias capacidades de batería en el mercado global, pero la versión china contará con una potente batería de 7000 mAh en todos los modelos, incluida la versión Pro. Esta noticia es perfecta para usuarios intensivos y quienes trabajan en proyectos complejos.

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Abror Shuhratov
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