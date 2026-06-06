Los procesadores AMD Zen 6 funcionarán a 6,5 GHz

Han surgido nuevos detalles sobre la futura arquitectura Zen 6 de AMD, nombre en código Medusa. Según la información compartida por el conocido insider Moore’s Law Is Dead, la principal característica de la nueva generación de procesadores serán frecuencias de reloj récord. Se espera que los núcleos Zen 6 operen a una frecuencia base de 6,5 GHz, alcanzando los 6,6 GHz en modo Boost y potencialmente hasta 7 GHz. Ixbt.com informa .

AMD pretende lograr estos resultados mediante la transición al nuevo proceso de fabricación N2X de 2 nm de TSMC. Si estas previsiones se confirman, Zen 6 superará al actual líder del mercado de consumo, el Intel Core i9-14900KS (6,2 GHz). Además, los nuevos chips prometen grandes saltos en rendimiento y eficiencia energética.

También se esperan cambios interesantes en el segmento móvil. El modelo Medusa Point, con hasta 10 núcleos Zen 6 y gráficos RDNA 4, está dirigido a portátiles de gama media, mientras que la variante Medusa Halo Mini contará con una CPU de 14 núcleos y potentes gráficos basados en la arquitectura RDNA 5. Se estima que estos gráficos integrados podrían alcanzar el nivel de rendimiento de la NVIDIA GeForce RTX 4060.

El modelo insignia Medusa Halo estará equipado con un procesador de 26 núcleos y un chip gráfico aún más potente. AMD también está trabajando en nuevos chiplets gráficos con nombre en código Alpha Trion. Se espera que esta arquitectura se utilice no solo en tarjetas gráficas y portátiles, sino también en futuras consolas de juegos Xbox. Para el segmento de entrada, se está desarrollando un procesador de 6 núcleos llamado Bumblebee.

Si los planes de la compañía no cambian, los primeros procesadores de escritorio Zen 6 y los modelos móviles Medusa Point saldrán a la venta en la primera mitad de 2027. La presentación oficial de los nuevos productos tendrá muy probablemente lugar en el CES 2027.