Los procesadores Intel Core 400 tendrán el doble de núcleos eficientes

·96·Tecnología
Los procesadores Intel Core 400 tendrán el doble de núcleos eficientes

Aunque los procesadores móviles de Intel basados en la arquitectura Wildcat Lake, la serie Intel Core 300, han llegado recientemente al mercado, ha aparecido información en línea sobre la próxima generación de chips económicos. El conocido insider Jaykihn ha revelado las especificaciones técnicas de la línea Wildcat Lake Refresh, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. Esto es informado por Ixbt.com noticia .

El principal cambio de la nueva generación está relacionado con el aumento del número de núcleos eficientes. Mientras que los modelos actuales de Wildcat Lake utilizan una configuración 2+0+4 (dos núcleos P de rendimiento y cuatro núcleos LP-E ultraeficientes), la serie Wildcat Lake Refresh pasará a un esquema 4+0+4. Duplicar el número de núcleos de rendimiento aumentará significativamente la productividad en tareas diarias y cargas de trabajo multinúcleo.

Según información de insiders, los nuevos procesadores adoptarán la arquitectura conocida de las CPU Panther Lake de gama alta: Cougar Cove para núcleos de alto rendimiento y Darkmont para núcleos de eficiencia energética. Al mismo tiempo, la línea Wildcat Lake seguirá siendo una alternativa más asequible que Panther Lake. En lugar de un diseño complejo de chiplets, la CPU y la GPU se colocarán en un solo troquel.

Al igual que Panther Lake, los nuevos chips se fabricarán utilizando el proceso tecnológico Intel 18A. No se esperan grandes cambios en el apartado gráfico: los procesadores seguirán equipados con dos núcleos gráficos Xe3. Se supone que estos chips pertenecerán a la familia Intel Core 400 y se presentarán en las series Core 5 y Core 7.

Los modelos más económicos de nivel Core 3 podrían no actualizarse y continuar utilizando las soluciones Core 300 de seis núcleos existentes. Si esta información se confirma, la arquitectura Wildcat Lake pasará del segmento ultraeconómico a la clase de portátiles productivos. Los antiguos modelos de seis núcleos seguirán siendo la base de los dispositivos más económicos.

IntelProcesadorWildcat LakeTecnologíaPortátil
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

ChatGPT se convierte en la aplicación de más rápido crecimiento de la historiaChatGPT se convierte en la aplicación de más rápido crecimiento de la historiaAyer, 18:48Caja con pantalla lateral: presentado Gigabyte Aorus C510 Glass InfinityCaja con pantalla lateral: presentado Gigabyte Aorus C510 Glass InfinityAyer, 18:29WWDC 2026: Actualización de Siri y funciones de Apple IntelligenceWWDC 2026: Actualización de Siri y funciones de Apple IntelligenceAyer, 18:24Tecnología de transistores semiconductores redescubierta en Corea del SurTecnología de transistores semiconductores redescubierta en Corea del SurAyer, 18:20Sriram Krishnan deja su cargo de asesor de IA de la Casa BlancaSriram Krishnan deja su cargo de asesor de IA de la Casa BlancaAyer, 17:59Yandex lanza un juego interactivo dedicado a los dialectos regionalesYandex lanza un juego interactivo dedicado a los dialectos regionalesAyer, 16:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado