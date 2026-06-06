Los procesadores Intel Core 400 tendrán el doble de núcleos eficientes

Aunque los procesadores móviles de Intel basados en la arquitectura Wildcat Lake, la serie Intel Core 300, han llegado recientemente al mercado, ha aparecido información en línea sobre la próxima generación de chips económicos. El conocido insider Jaykihn ha revelado las especificaciones técnicas de la línea Wildcat Lake Refresh, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. Esto es informado por Ixbt.com noticia .

El principal cambio de la nueva generación está relacionado con el aumento del número de núcleos eficientes. Mientras que los modelos actuales de Wildcat Lake utilizan una configuración 2+0+4 (dos núcleos P de rendimiento y cuatro núcleos LP-E ultraeficientes), la serie Wildcat Lake Refresh pasará a un esquema 4+0+4. Duplicar el número de núcleos de rendimiento aumentará significativamente la productividad en tareas diarias y cargas de trabajo multinúcleo.

Según información de insiders, los nuevos procesadores adoptarán la arquitectura conocida de las CPU Panther Lake de gama alta: Cougar Cove para núcleos de alto rendimiento y Darkmont para núcleos de eficiencia energética. Al mismo tiempo, la línea Wildcat Lake seguirá siendo una alternativa más asequible que Panther Lake. En lugar de un diseño complejo de chiplets, la CPU y la GPU se colocarán en un solo troquel.

Al igual que Panther Lake, los nuevos chips se fabricarán utilizando el proceso tecnológico Intel 18A. No se esperan grandes cambios en el apartado gráfico: los procesadores seguirán equipados con dos núcleos gráficos Xe3. Se supone que estos chips pertenecerán a la familia Intel Core 400 y se presentarán en las series Core 5 y Core 7.

Los modelos más económicos de nivel Core 3 podrían no actualizarse y continuar utilizando las soluciones Core 300 de seis núcleos existentes. Si esta información se confirma, la arquitectura Wildcat Lake pasará del segmento ultraeconómico a la clase de portátiles productivos. Los antiguos modelos de seis núcleos seguirán siendo la base de los dispositivos más económicos.