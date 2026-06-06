Anthropic lanza el modelo secreto Claude Mythos para la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU.

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Anthropic lanza el modelo secreto Claude Mythos para la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU.

Estalla una gran controversia en torno a Anthropic, la empresa estadounidense que produce modelos de inteligencia artificial Claude. Citando fuentes familiarizadas con la situación, el Financial Times informa que la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. (NSA) está utilizando un modelo especializado Claude Mythos para tareas de ciberoperaciones. Esto ocurre a pesar de que la cooperación entre la empresa y las entidades del Departamento de Defensa de EE. UU. estaba oficialmente prohibida. Ixbt.com informa .

Según la publicación, los ingenieros de Anthropic han estado trabajando con divisiones de la NSA en los últimos meses, ayudando a adaptar el modelo Mythos a tareas especializadas. Aunque oficialmente se habla de necesidades de ciberseguridad, las fuentes sugieren que esta tecnología podría utilizarse en operaciones ofensivas, como la identificación y explotación de vulnerabilidades en redes informáticas extranjeras.

Los ciberconflictos modernos evolucionan mucho más rápido que hace unos años. Si antes pasaban meses entre la identificación de una vulnerabilidad y su explotación, hoy este tiempo se mide en horas o incluso minutos. En tales condiciones, las herramientas de inteligencia artificial se están convirtiendo en una ventaja crucial para los servicios de inteligencia. La red neuronal Claude Mythos es capaz de analizar automáticamente el software y encontrar numerosas vulnerabilidades en sistemas operativos y navegadores.

El conflicto entre la empresa y la administración de EE. UU. comenzó a principios de 2026, cuando la Casa Blanca negociaba un contrato de 200 millones de dólares con Anthropic. En ese momento, el gobierno exigió la relajación de las restricciones sobre los sistemas de IA, pero el CEO de la empresa, Dario Amodei, se opuso al uso de la IA en la vigilancia masiva y en los sistemas de combate autónomos. Como resultado, en marzo de 2026, el Pentágono declaró los productos de Anthropic como un "riesgo sistémico" para la seguridad nacional.

Actualmente, la empresa defiende sus derechos en los tribunales, mientras que las agencias gubernamentales citan preocupaciones de seguridad nacional. Si se confirma la información del Financial Times, la situación adquiere un aspecto paradójico: los servicios secretos continúan utilizando secretamente las tecnologías de una empresa que está en disputa con el gobierno federal y ha sido oficialmente considerada peligrosa.

AnthropicClaudeEE. UU.CiberseguridadInteligencia Artificial
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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