La vida después de Instagram: Conoce la nueva generación de aplicaciones sociales

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La vida después de Instagram: Conoce la nueva generación de aplicaciones sociales

Durante años, el mundo de las redes sociales ha estado bajo el control de gigantes tecnológicos como Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google (YouTube), Snapchat, TikTok y X. Sin embargo, hoy en día muchas startups están desafiando a estos gigantes creando plataformas sociales personales que conectan a las personas a través de intereses de nicho y comunidades. Si estás cansado de los productos tradicionales de Big Tech, han surgido varias alternativas interesantes en el mercado. Techcrunch.com informa .

La aplicación Retro fue creada por ex empleados de Instagram y está diseñada para compartir fotos en un formato más personal y seguro. Aquí puedes seleccionar tus mejores fotos semanales, crear álbumes y compartir recuerdos con amigos cercanos. La configuración de privacidad te permite controlar completamente quién puede ver tus fotos.

La aplicación Cosmos, diseñada para creadores, es una alternativa única a la plataforma Pinterest, donde los usuarios pueden crear perfiles adaptados a sus gustos utilizando colores, palabras clave o imágenes. La aplicación Indigo permite el uso simultáneo de las redes Mastodon y Bluesky. Esta aplicación combina redes sociales descentralizadas en una sola interfaz, ayudando a publicar contenido en ambas plataformas a la vez.

La aplicación Corner se autodenomina el "Google Maps social". Con más de 125.000 usuarios, esta plataforma permite a las personas compilar y compartir listas de sus direcciones, restaurantes y lugares ocultos favoritos. Para los amantes de los videos cortos, se ha presentado la aplicación Divine como sucesora del legendario proyecto Vine. Cuenta con más de 500.000 videos archivados, y los usuarios pueden volver a crear clips de 6 segundos.

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Nodirbek Razzokov
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