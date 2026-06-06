La administración Trump podría convertirse en accionista de OpenAI

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció el viernes que está negociando acuerdos con empresas de inteligencia artificial (IA) para garantizar que «el pueblo estadounidense pueda beneficiarse del éxito de la IA». Aunque Trump no mencionó nombres específicos de empresas, CNBC informó de que la administración Trump está discutiendo una participación estatal en OpenAI. Techcrunch.com informa .

Según los informes, esta participación podría utilizarse para formar un «Public Wealth Fund» (Fondo de Riqueza Pública) propuesto por OpenAI. Según el plan de la empresa, los ingresos del fondo se distribuirían directamente a los ciudadanos, permitiendo a las personas beneficiarse del crecimiento de la IA independientemente de su capital inicial. Bloomberg señaló que Trump apoyaba esta idea, enfatizando que el pueblo estadounidense debería convertirse en socio de estas empresas.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha estado discutiendo la idea de la participación estatal en grandes empresas de IA desde principios de 2025. Esto se alinea con el interés de Trump en la propiedad estatal en empresas rentables. Por ejemplo, el año pasado el gobierno de EE. UU. compró una participación del 10 % en Intel, el fabricante de chips con dificultades financieras.

Esta idea está generando interés en ambos lados del espectro político. El senador Bernie Sanders propuso imponer un impuesto único del 50 % a empresas como OpenAI, Anthropic y xAI (parte de SpaceX). Según Sanders, este impuesto debería pagarse en acciones y garantizar que los billones de dólares generados por la IA sirvan a todos.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de críticas. David Sacks, exasesor de Trump sobre IA y criptomonedas, advirtió de que esta idea podría conducir a una fusión excesiva entre corporaciones y gobierno. El ex empleado de Microsoft, Dare Obasanjo, sugirió en las redes sociales que estas medidas están preparando el terreno para un rescate gubernamental de OpenAI.